Sommet P4G : le Premier ministre Pham Minh Chinh prononce le discours de clôture

Jeudi après-midi, le IV e Sommet du partenariat pour la croissance verte et les Objectifs mondiaux (P4G), placé sous le thème "Transition verte durable et centrée sur l’humain", s’est achevé avec succès après quatre jours de travail.

Le Sommet a adopté la Déclaration de Hanoï sur la transition verte durable et centrée sur l’humain et la Déclaration P4G sur le renforcement de la coopération et de la coordination entre P4G avec les mécanismes et organisations internationaux pour la croissance verte.

La Déclaration P4G constitue une initiative marquante du Vietnam visant à promouvoir la coopération multilatérale en faveur des objectifs de développement vert.

Dans le cadre du Sommet, trois accords de prêt ont été signés entre le Vietnam et la Banque asiatique de développement (BAD) ainsi que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), pour un montant total de près de 400 millions de dollars, afin de financer des projets d’infrastructures résilientes au changement climatique.

Lors de la cérémonie de clôture, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue éthiopien Abiy Ahmed Ali ont procédé à la passation officielle du rôle de pays hôte du prochain Sommet P4G. Le Premier ministre éthiopien a annoncé que son pays accueillerait le 5e Sommet P4G en 2027.

Dans son discours de clôture, Pham Minh Chinh a affirmé que la transition verte est une démarche incontournable, un choix stratégique et une priorité absolue pour atteindre les objectifs de développement durable. Ce processus nécessite une coopération mondiale impliquant les gouvernements, les entreprises, les communautés et les citoyens pour garantir un développement inclusif et équitable.

Le chef du gouvernement a mis en avant cinq consensus majeurs du Sommet : mobilisation financière pour la croissance verte ; promotion des technologies vertes ; transition vers des systèmes agricoles et alimentaires durables ; développement de ressources humaines qualifiées ; transition énergétique efficace, durable et respectueuse de l’environnement.

Le Premier ministre a appelé les pays, organisations et entreprises à renforcer leur coordination avec les membres de P4G pour construire un avenir durable et prospère pour tous.

Le Vietnam s’engage à continuer d’accompagner les pays membres et partenaires internationaux dans la mise en œuvre des initiatives et engagements lancés, contribuant à un avenir plus vert et plus durable pour les générations futures.

Il a également réaffirmé la politique extérieure du Vietnam fondée sur la paix, l’indépendance, l’autonomie, la diversification et la multilatéralisation des relations, se voulant un bon ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale. Il a réitéré l’engagement du Vietnam à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

L’organisation réussie du 4e Sommet P4G a envoyé un message fort à la communauté internationale sur la détermination du Vietnam à renouveler son modèle de croissance, à promouvoir un développement vert et durable, et à valoriser ses atouts économiques ainsi que ses valeurs culturelles uniques.

Lors du sommet, plusieurs engagements ont été annoncés par les partenaires internationaux : la République de Corée soutiendra financièrement P4G dans les prochaines années ; les Émirats arabes unis investiront 50 milliards de dollars dans des projets d’énergies renouvelables dans 70 pays ; le Japon soutiendra 25 pays à travers un mécanisme de partage de crédits pour contribuer à la réduction des émissions de carbone à l’échelle mondiale...

