P4G

Engagement du Vietnam en faveur d’un partenariat public-privé pour la durabilité

Le 17 avril à midi, dans le cadre du IV e Sommet P4G tenu à Hanoï, s’est déroulé un dialogue entre les dirigeants et le milieu des affaires sur le thème "Partenariat public-privé pour l’innovation et la durabilité".

>> Sommet du P4G : investir dans l'humain pour bâtir l'économie de demain

>> Le Vietnam saisit l’opportunité d’une percée dans la transition écologique

>> P4G : la croissance verte est une tendance mondiale irréversible

Photo : VNA/CVN

Le dialogue a été présidé par le Premier ministre Pham Minh Chinh, avec la participation de la vice-secrétaire générale de l’ONU, Amina Mohammed, de l’envoyé spécial du Premier ministre italien pour le climat Francesco Corvaro, du haut-commissaire espagnol à l’économie circulaire Alejandro Dorado, ainsi qu’une allocution vidéo du Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann.

Plus de 300 participants y ont assisté, dont des chefs de délégations étrangères et d’organisations internationales participant au Sommet P4G, des dirigeants de ministères et localités, et près de 250 dirigeants d’entreprises vietnamiennes et internationales...

Prenant la parole, la vice-secrétaire générale de l’ONU, Amina Mohammed, a souligné que l’énergie verte constitue une opportunité d’investissement majeure du XXIe siècle.

Dans son message vidéo, le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Mathias Cormann, a estimé que le Vietnam, en tant que premier fournisseur d’énergie renouvelable en Asie du Sud-Est, dispose d’opportunités considérables pour renforcer sa coopération énergétique internationale.

L’envoyé spécial du Premier ministre italien pour le climat, Francesco Corvaro, a rappelé que la transition verte repose sur deux secteurs clés : les transports et l’énergie, avec trois conditions indispensables : l’investissement, l’innovation et la coopération.

Le haut-commissaire espagnol à l’économie circulaire, Alejandro Dorado, a appelé à promouvoir le multilatéralisme et la coopération internationale comme moteur important pour renforcer la confiance, accélérer la transition énergétique et bâtir des économies circulaires et inclusives.

Le directeur national de la BAD au Vietnam, Shantanu Chakraborty, a affirmé que le partenariat public-privé, la coopération avec les startups et l’écosystème d’innovation joueront un rôle crucial dans la croissance verte et la transition numérique du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le président d’EuroCham, Bruno Jaspaert, a déclaré que le Vietnam a l’opportunité stratégique de devenir un leader régional de développement durable et de l’innovation.

Du côté vietnamien, le président du conseil d’administration de VNPT, Tô Dung Thai, et la présidente du groupe TH, Thai Huong, ont présenté des résultats concrets en matière de transition verte et d’innovation de leurs entreprises.

En conclusion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé que le partenariat public-privé est la clé pour concrétiser les Objectifs de Développement Durable, tout en soulignant que la croissance verte et le développement durable doivent aller de pair avec le développement des sciences et des technologies, l’innovation, la transformation numérique, et que les ressources humaines de haute qualité sont un facteur déterminant du succès des projets de partenariat public-privé verts. En outre, selon lui, les pays en développement doivent bâtir un écosystème complet et efficace afin de promouvoir les partenariats public-privé pour le développement d’une économie verte et numérique.

Il a appelé le secteur public à perfectionner les institutions, promouvoir la finance verte, soutenir les entreprises dans l’investissement dans les technologies vertes, renforcer la coopération internationale et le transfert de technologies vertes, développer des ressources humaines de qualité.

Le Premier ministre a également exhorté les entreprises à faire preuve d’initiative, à investir davantage dans les technologies vertes, à appliquer les normes ESG, et à participer activement aux projets d’infrastructures durables.

Il a enfin lancé un appel aux entrepreneurs et investisseurs à s’engager sans tarder dans des projets concrets pour que chaque entreprise soit un combattant d’élite sur le front économique, aux côtés du Parti et de l’État, dans l’entrée du Vietnam dans une ère de progrès national.

VNA/CVN