Le vice-PM Trân Hông Hà exhorte le Vietnam et la Chine à privilégier la coopération en matière d'infrastructures

>> Vietnam et Chine renforcent des liens de coopération judiciaire

>> La reprise du train international Chine - Vietnam donne un nouvel élan pour les relations bilatérales

>> Le président de la Cour populaire suprême en visite de travail en Chine

Photo : VNA/CVN

En visite de travail dans la province chinoise du Yunnan pour des activités bilatérales et sa participation à la 9e Exposition Chine - Asie du Sud et à la 29e Foire d'import-export de Kunming, Trân Hông Hà a réaffirmé la politique constante du Vietnam d'accorder la priorité absolue à ses relations avec la Chine.

Il a suggéré que les deux parties travaillent en étroite collaboration à l'avenir pour organiser des visites mutuelles de haut niveau, notamment des échanges entre les dirigeants des organes législatifs des deux pays. Il a appelé à la mise en service rapide de la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, au transfert de technologie, à la formation des ressources humaines à l'exploitation ferroviaire et au développement d'un complexe industriel ferroviaire.

Le vice-Premier ministre a également recommandé aux deux pays de promouvoir un commerce bilatéral équilibré et durable, en continuant d'ouvrir davantage son marché à des produits agricoles et aquatiques vietnamiens, et en coordonnant le développement de postes-frontières intelligents, de zones de coopération économique transfrontalière et en renforçant la collaboration en matière de connectivité du réseau électrique.

Lors de leur rencontre, les deux parties se sont réjouies des progrès réalisés par chaque pays en matière de développement socio-économique ces dernières années et ont hautement apprécié la dynamique et les résultats positifs des relations sino-vietnamiennes. Elles ont notamment souligné les échanges réguliers de haut niveau, la forte croissance de la coopération en matière de commerce, d'investissement et de tourisme, les progrès significatifs en matière de connectivité stratégique et de transport, notamment ferroviaire, ainsi que le dynamisme de la coopération interlocale et des échanges interpersonnels.

Trân Hông Hà a exprimé l'espoir que la coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de l'agriculture et des ressources naturelles deviendrait de nouveaux axes et moteurs de croissance des relations sino-vietnamiennes. Il a exhorté les deux parties à renforcer la collaboration nationale sur les technologies clés, à promouvoir la coopération en matière de formation des ressources humaines scientifiques et technologiques, à élargir la coopération dans l'agriculture de haute technologie et à faciliter la reconnaissance mutuelle des résultats des tests et des quarantaines. Il a également proposé une coordination renforcée dans la lutte contre la pollution atmosphérique urbaine, la réduction des risques de catastrophe, la réponse au changement climatique et la protection de l'environnement.

Soulignant l'importance des échanges interpersonnels, le vice-Premier ministre a appelé à des interactions plus étroites entre les jeunes, les scientifiques et les entrepreneurs afin de consolider les fondements sociaux solides des relations bilatérales.

Photo: VNA/CVN

En réponse, Wang Dongming a salué et approuvé les propositions de Trân Hông Hà, réaffirmant que le Vietnam demeure une priorité dans la diplomatie de voisinage de la Chine. Il a réitéré le soutien indéfectible de la Chine à la quête du socialisme par le Vietnam, conformément à sa situation nationale, et s'est déclaré prêt à collaborer étroitement pour concrétiser des visions communes de haut niveau, préparer de futures visites et échanges, et promouvoir la coopération législative, notamment dans des domaines tels que la construction du Parti, l'élaboration des lois et la supervision, établissant ainsi une base juridique solide pour le développement d'une communauté de destin sino-vietnamienne.

Wang Dongming a également affirmé l'engagement de la Chine à développer ses liens économiques et commerciaux, à accroître ses importations en provenance du Vietnam, à améliorer la connectivité des transports et à promouvoir des investissements de qualité. Il a également exprimé son soutien à l'élargissement de la coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de l'intelligence artificielle, de l'économie numérique, de la protection de l'environnement, des avions commerciaux et de la connectivité du réseau électrique, contribuant ainsi à la croissance durable des deux nations.

VNA/CVN