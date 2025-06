Le gouvernement annonce 11 groupes technologiques stratégiques

>> Mise à jour des tendances du commerce mondial et des technologies numériques

>> Un fort potentiel pour renforcer la coopération commerciale et technologique

>> Les géants technologiques affluent vers Binh Duong

1. Intelligence artificielle (IA), jumeaux numériques et réalité virtuelle/augmentée (RV/RA) :

Ce groupe comprend six catégories de produits :

(1) Modèles de langage étendus vietnamiens (LLM),

(2) Assistants virtuels,

(3) Intelligence artificielle spécifique à un domaine,

(4) Intelligence artificielle analytique,

(5) Jumeaux numériques et

(6) Métavers.

Photo : VNA/CVN

2. Cloud Computing, informatique quantique et Big Data :

Ce groupe comprend trois catégories de produits :

(1) Services de cloud computing,

(2) Services d’informatique et de communication quantiques, et

(3) Centres de données à grande échelle.

3. Technologie blockchain :

Comprend trois catégories de produits :

(1) Actifs numériques, monnaies numériques et cryptomonnaies,

(2) Infrastructures de réseau blockchain, et

(3) Systèmes de traçabilité.

4. Réseaux mobiles de nouvelle génération (5G/6G) :

(1) Équipements et solutions de réseau d’accès radio (RAN) 5G/6G basés sur les normes ORAN,

(2) Équipements et solutions de réseau central 5G/6G, et

(3) Équipements et solutions de transmission IP haut débit.

5. Robotique et automatisation :

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

(1) Robots mobiles autonomes,

(2) Robots industriels,

(3) Systèmes de traitement et lignes de production avancés pour les produits agro-forestiers et aquatiques, et

(4) Systèmes de préservation et de contrôle qualité après récolte.

6. Technologie des puces semi-conductrices :

Ce groupe comprend une catégorie de produits :

Puces spécifiques à une application, puces d’IA et puces IoT.

7. Technologies biomédicales avancées :

(1) Vaccins de nouvelle génération,

(2) Thérapies géniques (y compris l’édition génique) pour la santé et l’agriculture, et

(3) Thérapies cellulaires (telles que les cellules souches et les cellules immunitaires).

8. Énergie et matériaux avancés :

(1) Petits réacteurs nucléaires sûrs,

(2) Batteries lithium-ion, batteries à semi-conducteurs, piles à combustible et électrolyseurs, et

(3) Matériaux avancés.

9. Terres rares, océan et sous-sol :

(1) Systèmes, équipements et solutions technologiques pour l’évaluation des réserves, l’exploitation minière, le traitement, l’extraction et le raffinage des terres rares,

(2) Systèmes et solutions d’exploration géologique intelligente,

(3) Équipements et solutions technologiques pour l’exploration et l’exploitation en eaux profondes, et

(4) Systèmes, équipements et solutions technologiques pour l’extraction d’énergie offshore.

10. Cybersécurité :

(1) Solutions de pare-feu et systèmes de détection et de prévention des intrusions ;

(2) Solutions de sécurité pour les infrastructures critiques et les bases de données nationales.

11. Aérospatial :

(1) Satellites de télédétection et de télécommunications en orbite basse,

(2) Stations terrestres et systèmes de contrôle par satellite,

(3) Véhicules aériens sans pilote (UAV).

Dans le cadre de la Stratégie de développement de la science, de la technologie et de l’innovation à l’horizon 2030, approuvée par le Premier ministre par la décision N°569/QD-TTg du 11 mai 2022, le Vietnam avait sélectionné 11 groupes technologiques stratégiques, dont les technologies numériques, le génie mécanique et l’automatisation, les technologies des matériaux, les biotechnologies, les technologies environnementales, les technologies des énergies renouvelables et nouvelles, les technologies spatiales et aérospatiales, les technologies marines et océaniques, les technologies pharmaceutiques, les technologies agricoles et les technologies nucléaires et radiologiques.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a demandé au gouvernement d’allouer au moins 3% du budget de l’État pour 2025 à la science, à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique, avec un objectif à moyen terme de consacrer 2% du PIB à la R&D au cours des cinq prochaines années.

VNA/CVN