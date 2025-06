Arrivée du premier lot d'équipements de télécommunications vietnamiens en Argentine

Le premier lot d'équipements de télécommunications du groupe de l’industrie militaire et des télécommunications (Viettel), exporté vers l'Argentine, est entré le 18 juin dans l'entrepôt sous douane du port de Buenos Aires, marquant une étape importante dans l'expansion mondiale des produits technologiques haut de gamme fabriqués au Vietnam.

Étaient présents à la réception l'ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngô Minh Nguyêt ; le conseiller commercial vietnamien, Ngô Manh Khôi ; le président de la Coopérative téléphonique Presidente Derqui (CTD), Rodolfo Caffaro Kramer ; et la directrice de la société de logistique Nip Cargo SRL, Sabrina Akerman.

L'ambassadrice Ngô Minh Nguyêt a souligné le potentiel de développement économique et les perspectives de coopération globale entre le Vietnam et l'Argentine.

Elle a souligné que le Vietnam est actuellement le sixième partenaire commercial de l'Argentine, avec des échanges commerciaux bilatéraux en constante croissance. 90% des importations vietnamiennes en provenance d'Argentine sont des produits agricoles, tandis que près de 70% des exportations vietnamiennes vers l'Argentine sont constituées de téléphones portables et de composants électroniques produits par des multinationales basées au Vietnam, ainsi que de textiles, de chaussures et de produits du bois.

La diplomate a déclaré que le Vietnam dispose d'un fort potentiel d'exportation de produits technologiques de haute qualité développés par des entreprises vietnamiennes vers l'Argentine et d'autres pays d'Amérique du Sud, compte tenu de la forte demande dans la région.

C'est pourquoi l'une des priorités de l'ambassade du Vietnam en Argentine est de soutenir les entreprises vietnamiennes dotées de la capacité et du prestige nécessaires pour produire des biens et équipements technologiques à valeur ajoutée, facilitant ainsi leur entrée sur le marché sud-américain, a-t-elle ajouté.

Elle a souligné que Viettel est actuellement l'un des groupes de télécommunications les plus importants d'Asie et est présent dans plusieurs pays du monde, dont plusieurs d'Amérique latine.

Elle a exprimé l'espoir qu'en plus des investissements existants de Viettel dans le secteur des télécommunications au Pérou, ses produits soient également commercialisés dans d'autres pays membres du Mercosur et d'Amérique latine tels que le Brésil, la Colombie, l'Équateur et la Bolivie.

De son côté, Rodolfo Caffaro Kramer, président de CTD, importateur de cette première livraison de câbles à fibre optique et de modems fabriqués par Viettel, s'est dit confiant dans le potentiel de coopération entre l'Argentine et le Vietnam dans les domaines des technologies de l'information et des télécommunications.

Caffaro Kramer, qui préside également la Chambre de commerce Mercosur-ASEAN (MACC), a salué l'importance de la première entrée de produits technologiques vietnamiens sur le marché argentin, la considérant comme une porte d'entrée vers le marché élargi du Mercosur, qui comprend le Brésil, la Bolivie, le Paraguay et l'Uruguay.

Il a également souligné que cette avancée concrète dans les échanges bilatéraux est le résultat direct des efforts conjoints de l'ambassade du Vietnam et du ministère argentin des Affaires étrangères (MAC), dans le cadre des missions commerciales que l'ambassade du Vietnam et l'institution argentine mènent de manière coordonnée ces dernières années.

Il a souligné que la collaboration active de la MAC a été essentielle pour faciliter le rapprochement entre les entreprises vietnamiennes et argentines, et que cette première livraison de produits Viettel est un exemple tangible de l'impact positif de ces initiatives.

De son côté, le conseiller commercial du Vietnam en Argentine, Ngô Manh Khôi, a souligné que cette livraison est le fruit d'une collaboration étroite entre l'ambassade, le Bureau commercial et les entreprises concernées. La commande comprend des câbles à fibre optique, des accessoires et des équipements d'infrastructure de télécommunications.

"Ce résultat est le fruit des efforts conjoints des deux entreprises, ainsi que du soutien de l'ambassade et du Bureau commercial du Vietnam en Argentine. Il s'agit d'une première étape prometteuse qui ouvre de nouvelles perspectives de commerce bilatéral et de coopération dans le secteur des télécommunications entre les deux pays dans un avenir proche", a déclaré le diplomate.

