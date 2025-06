Hô Chi Minh-Ville revoit son plan d’urbanisme pour le futur

Dans les zones résidentielles actuelles, selon les caractéristiques locales, la ville encourage la fusion des parcelles, l’ajustement du foncier, l’élévation des hauteurs et l’augmentation des espaces ouverts dans les quartiers à forte densité. L’accent sera mis sur l’amélioration des infrastructures techniques et sociales afin de renforcer la qualité de vie.

Hô Chi Minh-Ville souhaite aussi limiter et contrôler strictement la subdivision des terrains et le changement de fonction du sol dans les quartiers centraux denses. Par ailleurs, elle prévoit de relocaliser et de réaménager les zones situées le long des canaux, avec des solutions de relogement sur place, ainsi que la réhabilitation des anciens immeubles collectifs et une répartition plus équilibrée de la population afin de garantir un développement harmonieux des infrastructures.

Pour les nouvelles zones résidentielles, la ville entend privilégier la construction d’immeubles collectifs, dans le cadre de modèles urbains denses intégrés à des infrastructures sociales et techniques modernes. Ces projets seront localisés en priorité près des zones industrielles, des centres de services ou encore des pôles universitaires, où la demande de main-d’œuvre est forte.

Hô Chi Minh-Ville prévoit de développer des complexes de logements sociaux, destinés aux ouvriers, étudiants et élèves, en lien avec la création de zones industrielles et de centres de formation. L’accent sera mis sur la constitution de parcs de logements à faible coût, de logements locatifs et de logements sociaux destinés aux familles bénéficiaires de politiques sociales ou aux personnes ayant rendu service à la nation.

Dans les zones rurales, la ville entend contrôler strictement l’expansion résidentielle pour assurer une utilisation rationnelle des sols et préserver le caractère architectural des campagnes vietnamiennes. La conservation des maisons traditionnelles sera encouragée, tout en développant de nouveaux modèles de logement adaptés aux conditions locales, aux modes de production, ainsi qu’aux enjeux du changement climatique.

Texte et photo: Minh Thu/CVN