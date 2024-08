Le Vietnam se positionne sur la "carte mondiale" de la transplantation de trachée

Selon Duong Duc Hung, ce cas est l’une des rares transplantations de trachée combinées à des chirurgies de reconstruction œsophagienne au monde et représente la première mise en œuvre réussie d’une telle procédure au Vietnam.

Il a déclaré que ce succès réaffirme l’expertise des médecins de l’Hôpital de l’amitié Vietnam - Allemagne et positionne le Vietnam sur la carte mondiale de la transplantation de trachée, renforçant ainsi la crédibilité du secteur de la santé du pays.

Photo : VNA/CVN

En juillet 2022, l’homme de 25 ans, nommé L.V.N., a été diagnostiqué avec de multiples blessures, notamment un traumatisme crânien, des fractures faciales, un traumatisme thoracique et une lésion hépatique, après un accident de la circulation.

Il a subi une intervention chirurgicale pour réparer les os du visage et la région du cou et a reçu un traitement conservateur pour d’autres blessures organiques.

Après l’opération, il a eu besoin de soins intensifs, notamment d’une trachéotomie pour faciliter la respiration. Une fois stabilisé, il a été transféré dans un hôpital local pour un traitement complémentaire.

Un mois après la trachéotomie, L.V.N. a été envisagé pour un traitement conservateur mais les procédures de dilatation trachéale et de pose de stent ont échoué. Une intervention chirurgicale ultérieure pour reconnecter la trachée dans un établissement médical de Hanoi a échoué en raison de la sténose trachéale complexe et étendue, conduisant à une trachéotomie permanente.

Au cours des deux années suivantes, il a dû se nourrir par gastrostomie et ne pouvait respirer que par la trachéostomie, ce qui entraînait souvent des ulcérations, des saignements et des infections.

En mai 2023, après une série d’injections anti-cicatrices au niveau du site de sténose, L.V.N. a développé une fistule trachéo-œsophagienne, nécessitant une gastrostomie pour se nourrir. Il a continué à se rendre régulièrement à l’hôpital.

Compte tenu des blessures complexes du patient, l’équipe multidisciplinaire de l’hôpital, composée de spécialistes en ORL, en gastroentérologie, en chirurgie thoracique, en anesthésie, en banque de tissus et en nutrition, a convenu d’un plan chirurgical en deux étapes.

La première étape impliquait la résection et la reconstruction de la sténose cervicale de l’œsophage, tandis que la deuxième étape se concentrait sur la reconstruction du larynx et la transplantation d’un segment trachéal provenant d’un donneur en état de mort cérébrale.

La première étape de l’opération a été réalisée en avril, suivie de la deuxième étape en mai, qui comprenait la transplantation de la trachée et la mise en place d’un stent. Après des soins postopératoires intensifs, le patient est sortie de l’hôpital le 25 juin.

Un mois après sa sortie, L.V.N. a montré une amélioration significative, gagnant 5 kg, avec des cicatrices chirurgicales bien cicatrisées, une alimentation orale normale et une respiration nasale. Trois mois après l’opération, il a pris 10 kg, est resté en bonne santé et a continué à respirer et à manger normalement. Il est prévu que le stent trachéal soit retiré entre le cinquième et le sixième mois.

M. Hung a déclaré que ce succès offre de l’espoir aux patients souffrant de lésions trachéales longues de plus de 6 cm, marquant une avancée significative dans la science médicale et la chirurgie au Vietnam. Il a souligné que la chirurgie de transplantation de la trachée reste un défi dans le monde, avec peu de rapports de réussite à court terme.

Cette procédure révolutionnaire à l’Hôpital de l’amitié Vietnam - Allemagne représente une avancée prometteuse pour les futures opérations chirurgicales complexes et l’amélioration des capacités de soins de santé du pays. M. Hung a ajouté qu’il y a eu 16 cas de don d’organes en état de mort cérébrale à l’hôpital jusqu’à présent cette année, dont quatre la semaine dernière.

VNA/CVN