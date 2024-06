Gestion des équipements des établissements médicaux vers un développement durable

Sebastian Schade, consultant en soins de santé chez Siemens Healthcare Singapore a déclaré que les modèles hospitaliers actuels se transforment progressivement, investissant dans de nombreuses technologies et équipements pour améliorer la qualité des traitements et faire bénéficier les patients d’une expérience plus agréable et plus confortable.

Investir dans ces solutions techniques avancées aidera les établissements médicaux à simplifier la gestion, à réduire les coûts d'exploitation, à améliorer la productivité du personnel et à mieux servir les patients.

On peut citer les avancées de la technologie médicale mondiale telles que : systèmes chirurgicaux robotisés ; algorithmes d'IA appliqués à l'analyse diagnostique et aux traitements ; technologie d'impression 3D appliquée aux soins de santé, technologie de réalité augmentée et de réalité virtuelle pour les examens et traitements médicaux et examens médicaux à distance, entre autres.

En accord avec l'opinion et l'expérience pratique de la construction et de l'exploitation des installations médicales du groupe médical de Thomson, Ng Mor Jack, PDG de l'hôpital Thomson de Singapour a estimé qu’une application appropriée de la technologie pourrait aider les hôpitaux à améliorer la qualité des examens et des traitements médicaux. Dans le même temps, la création de solutions technologiques dès la phase de planification des opérations de l’hôpital aidera le personnel à effectuer en bonne continuité son travail de soins aux patients.

Cependant, même si la technologie médicale s'est développée de façon spectaculaire au cours de la dernière décennie, avec un niveau de sophistication et une application généralisée, apportant de grands avantages à la fois aux équipes cliniques et aux patients, les défis de la gestion de la technologie, de l’obtention d’une meilleure qualité avec un minimum d'erreurs et d’un fonctionnement efficace restent d’actualité.

Eric Woo Kit Seong, vice-président de l'ECRI Asie-Pacifique, a déclaré que le marché mondial des technologies médicales devrait connaître une croissance spectaculaire atteignant environ 598,9 milliards d'USD d'ici 2024. Le marché de la santé numérique à lui seul atteindra environ 193,70 milliards d'USD. Cependant, les risques liés à la gestion des dispositifs médicaux tels que : les problématiques administratives, d'inventaires, de cybercriminalité, d'étalonnage et de mise en service sont toujours présents.

Promouvoir la formation professionnelle en gestion des équipements médicaux

S’agissant des risques liés à la gestion des équipements médicaux, on note que la gestion technique des établissements médicaux est facteur important puisqu’elle permet au secteur clinique de mener les activités d'examens et de traitements médicaux efficacement, contribuant à l'amélioration de la qualité des services et de sécurité des patients.

Aujourd'hui, dans les hôpitaux accrédités JCI, le service de gestion des infrastructures est chargé de garantir que toutes les technologies et tous les équipements médicaux fonctionnent toujours conformément aux normes et aux systèmes de secours nécessaires à la sécurité des patients.

Monojit Mitra, directeur de l'ingénierie et de l'équipement médical de l'hôpital FV, a déclaré que l'équipe d'ingénierie de l'hôpital est responsable de la sécurité de plus de 1,500 systèmes technologiques à l'hôpital FV. Les activités entreprises par cette équipe vont de l'approvisionnement à l'installation, en passant par l'exploitation, la gestion des risques, la formation, la maintenance, le dépannage et la prévention ainsi que la gestion des rappels.

"L’hôpital FV partage depuis de nombreuses années son expérience avec d'autres établissements médicaux. Dans le même temps, l'hôpital coopère également avec les universités pour les soutenir dans la formation des ressources humaines, contribuant ainsi à améliorer la qualité du secteur de la santé nationale et la capacité de soins de santé à la population", a déclaré Monojit Mitra.

Il y a quelques années, l’hôpital FV a également signé un accord de coopération avec l'Université internationale de Hô Chi Minh-Ville pour soutenir la formation d'étudiants en gestion de l'ingénierie biomédicale. Il s’agit d’une industrie relativement nouvelle au Vietnam, mais la demande augmente. En plus de partager des connaissances, de connecter et de fournir des conférenciers pour le programme, il invite également les étudiants à visiter et à apprendre la pratique.

"L’hôpital FV souhaite que ses connaissances et son expérience dans le domaine de la gestion des équipements médicaux contribuent à former une profession qui apporte une valeur pratique à la société. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous organisons cette conférence", a conclu Pham Thi Thanh Mai, PDG de l'hôpital FV.

