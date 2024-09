Soixante-dix neuf ans de la proclamation de la Déclaration d'indépendance du pays

Le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh à Hanoï, le Président Hô Chi Minh lut la Déclaration d'indépendance proclamant à tous ses compatriotes et au monde la naissance de la République démocratique du Vietnam. La Déclaration exprime avec force l’aspiration de la nation vietnamienne sur l'indépendance nationale et la volonté de "consacrer tout son esprit, sa force, sa vie et ses richesses pour maintenir la liberté et l'indépendance".

>> Célébration de la Fête nationale vietnamienne au Cambodge et au Laos

>> La Fête nationale du Vietnam célébrée dans divers pays

>> La 79e Fête nationale de la République socialiste du Vietnam

>> Les jeunes Vietnamiens expriment leur patriotisme à travers des drapeaux nationaux peints sur les toits

Photo d'archives : VNA/CVN

Le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh à Hanoï, le Président Hô Chi Minh lut la Déclaration d'indépendance proclamant à tous ses compatriotes et au monde la naissance de la République démocratique du Vietnam.

La Déclaration exprime avec force l’aspiration de la nation vietnamienne sur l'indépendance nationale et la volonté de "consacrer tout son esprit, sa force, sa vie et ses richesses pour maintenir la liberté et l'indépendance". Avec des argumentations strictes et précises, des mots forts et convaincants regroupés en plus de 1.000 mots, la Déclaration d'indépendance constitue une base juridique solide qui affirme avec force la souveraineté nationale du Vietnam devant le monde entier, jetant les bases de l'établissement d'un État de droit avec pour objectifs Indépendance-Liberté-Bonheur ; éclairant le chemin de la révolution vietnamienne vers de nouveaux sommets dans l'édification d'un État de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple, dans le but d'"un peuple riche, d'un pays puissant, démocrate, égal et civilisé".

Près de huit décennies se sont écoulées, mais les points de vue et les pensées du Président Hô Chi Minh exprimées dans la Déclaration d'indépendance sur les droits de l'homme, les droits nationaux, l'aspiration et l'esprit de lutte résiliente pour préserver l'indépendance et la liberté sont toujours d'actualité, revêtent une importance particulièrement profonde dans le travail d’édification et de protection de la Patrie.

La victoire de la Révolution d'Août avec la naissance de la Déclaration d'Indépendance le 2 septembre 1945 a créé une nouvelle position et une nouvelle force permettant à la révolution vietnamienne d'avancer régulièrement, remportant des victoires historiques et menant avec succès la guerre de résistance contre les colonialistes français et les impérialistes américains pour libérer le Sud et réunifier le pays. Après près de 40 ans de mise en œuvre du Renouveau (Dôi moi) et de l'intégration internationale, le Vietnam a obtenu de nombreuses grandes réalisations dans les domaines de la politique, de l'économie, de la défense, de la sécurité, des affaires étrangères, de la culture et de la société. Sa croissance économique a atteint un rythme élevé. Son indice de développement humain (IDH) est parmi les plus élevés au monde.

Le Vietnam est de plus en plus proactif et participe activement aux activités des Nations unies en matière de droits de l'homme. Il a été membre du Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour les mandats 2014-2016, 2023-2025. Le Vietnam a participé au processus d'élaboration de la Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN, du Comité intergouvernemental de l'ASEAN sur les droits de l'homme et a activement contribué aux comités de l'ASEAN sur les femmes, les enfants et les travailleurs migrants.

Photos : VNA/CVN

Le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 193 pays à travers le monde, édifié activement la communauté économique de l'ASEAN ; participé efficacement aux liens économiques régionaux et internationaux à plusieurs niveaux. Orientant le développement dans la nouvelle ère, la Résolution du XIIe Congrès national du Parti a déterminé : "Garantir les intérêts nationaux au niveau le plus élevé sur la base des principes fondamentaux de la Charte des Nations unies, du droit international, de l'égalité, de la coopération, de bénéfice mutuel" ; "Éveiller fortement l'esprit de patriotisme, la volonté d'autonomie nationale, la force de grande union nationale et l’aspiration de développer un pays prospère et heureux ; promouvoir la démocratie socialiste, la force combinée de l'ensemble du système politique et de la culture et du peuple vietnamiens ; améliorer la qualité des ressources humaines et disposer d'un mécanisme révolutionnaire pour attirer et utiliser les talents ; promouvoir l'innovation et appliquer fortement la science et la technologie, créant une force motrice solide pour un développement rapide et durable"…

Photo : VNA/CVN

79 ans se sont écoulés, mais l'esprit de la Déclaration d'indépendance donnant naissance à la République démocratique du Vietnam vit toujours à jamais dans le cœur des générations des Vietnamiens, non seulement en raison de sa valeur historique et juridique mais aussi en raison de ses nobles valeurs humanistes sur les droits de l'homme et les droits de la nation que le Président Hô Chi Minh a chéris et sacrifié toute sa vie pour les atteindre.

Et le serment historique "Tout le peuple vietnamien est déterminé à utiliser tout son esprit, sa force, sa vie et ses biens pour maintenir sa liberté et son indépendance" continuera d'illuminer tout le Parti, toute l'armée et tout le peuple dans la cause d’édification, de protection et de développement du pays d'aujourd'hui et de demain.

VNA/CVN