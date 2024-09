Mobiliser les contributions de la diaspora au développement

Les Vietnamiens résidant à l’étranger, notamment les intellectuels, contribuent activement et considérablement au secteur des sciences et technologies du pays. L’important est d’estimer la force de cette ressource humaine puis de la mobiliser au service du développement national.

La 4e Conférence mondiale des Vietnamiens d’outre-mer et le Forum des intellectuels et experts vietnamiens d’outre-mer 2024 ont ouvert de nouvelles voies pour mobiliser la participation de ces ressources humaines aux divers secteurs phares du pays.

À cette occasion, le Dr. Phan Xuân Dung, président de l’Union des associations scientifiques et technologiques du Vietnam (VUSTA), a fait part de ses opinions sur les contributions des intellectuels et experts Viêt kiêu en proposant des mesures pour valoriser cette "matière grise" au service du développement du pays.

Photo : VNA/CVN

Une communauté patriote

Le progrès social s’est de tout temps appuyé sur les connaissances. Les intellectuels constituent donc une force inestimable pour le développement et la prospérité du pays. De nos jours, dans le contexte de révolution scientifique et technologique, ils sont devenus une ressource particulièrement importante, décidant plus que jamais de la position du pays sur la scène internationale.

"Les intellectuels et experts vietnamiens à l’étranger sont une partie indissociable de la nation", a-t-il affirmé, ne tarissant pas d’éloge sur leurs "contributions actives à l’édification et à la protection du pays". "Ces forces humaines sont toujours honorées par le Parti et l’État", a-t-il souligné.

Selon le Comité d’État pour les Vietnamiens d’outre-mer (SCOV), 10% des quelque 6 millions de Vietnamiens résidant à l’étranger sont diplômés à l’université, que ce soient les expatriés de 1re ou 2e et 3e générations, dont la plupart vivent dans des pays occidentaux.

Photo : VNA/CVN

Tous les ans, 300 à 500 experts et scientifiques vietnamiens de l’étranger reviennent pour participer à des activités liées aux sciences et technologies dans le pays, plus concrètement des projets d’enseignement et de formation, de recherche et développement (R&D), d’application et de transfert de technologies.

"Le patriotisme chez les Vietnamiens à l’étranger est indéniable, ce qui suscite en eux une forte motivation d’apporter leur contribution au développement de leur pays d’origine", a mis en exergue Phan Xuân Dung.

Pourtant, selon ce scientifique, il existe encore des contraintes dans la mise en œuvre de mécanismes et politiques visant à attirer davantage de Vietnamiens de l’étranger. "Les politiques incitatives promulguées restent encore peu attractives", a remarqué le Docteur. "Ainsi, la plupart d’entre eux reviennent pour des missions de court terme. Rares sont ceux qui reviennent travailler à long terme", a-t-il déploré.

Pour une mobilisation plus efficace

En vue de mieux mobiliser les Vietnamiens résidant à l’étranger pour l’industrialisation et la modernisation du pays, le rôle des autorités centrales sera indispensable, à côté de la création d’un environnement de travail attrayant, capable d’encourager et de fidéliser ces ressources humaines de haute qualité.

Le Dr. Xuân Dung a souligné la nécessité de "mettre en valeur la position des intellectuels et des associations spécifiques dans le pays". Selon lui, une fois convaincus de la position prestigieuse des intellectuels au sein de la société vietnamienne, les scientifiques de la diaspora auront plus confiance en un environnement de travail "favorable" à leur "épanouissement au Vietnam" et décideront donc plus facilement de revenir au pays.

Photo : VNA/CVN

De nombreuses politiques ont été adoptées afin d’encourager le retour des intellectuels vietnamiens de l’étranger. "Ceci témoigne du grand intérêt du Parti et de l’État envers cette communauté. Il faut que les décideurs politiques leur proposent des conditions plus favorables surtout à leur participation aux projets d’enseignement ou de transfert de technologies", a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, il faut "honorer les individus qui ont une remarquable carrière dans leur pays de résidence, avant de les encourager à coopérer avec les associations du Vietnam et à contribuer au développement de la nation". Ces experts joueront un véritable pont entre la communauté scientifique du pays et celle du reste du monde, permettant de renforcer les liens entre le Vietnam et la communauté internationale.

"Doté d’un large réseau de membres spécialisés dans les sciences et technologies allant du Nord au Sud du Vietnam, la VUSTA est prête à se charger de cette mission de connexion", a déclaré le Dr. Xuân Dung.

Les experts, chercheurs et intellectuels vietnamiens à l’étranger sont une source précieuse pour le pays. "Le Parti et l’État continueront à écouter les attentes de cette communauté et à l’honorer. L’important réside moins dans la quantité de leurs contributions au développement du secteur des sciences et technologies du pays que dans la qualité de celles-ci. Il vaut mieux choisir la meilleure personne pour le travail le plus convenable afin de valoriser ses compétences", a conclu le scientifique. Avant de réaffirmer les efforts et la volonté du Vietnam dans la "mobilisation de toutes ses ressources pour le développement des sciences et technologies".

Hông Anh/CVN