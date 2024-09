Les jeunes Vietnamiens expriment leur patriotisme à travers des drapeaux nationaux peints sur les toits

Ces derniers jours, de nombreux jeunes animés par la fierté et le patriotisme ont décidé de dessiner les drapeaux nationaux sur les toits, les portes et les murs à l’occasion du 79 e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre).

>> Cérémonie de lever du drapeau de la réunification nationale sur Hiên Luong

>> Cérémonie de lever du drapeau national sur l’île de Cô Tô

>> Hanoï : près de 5.000 yogis forment le drapeau vietnamien au stade de My Dinh

>> La tour du drapeau, un lieu emblématique de la Révolution d’Août à Huê

Photo : Bao Tin Tuc/CVN

Lê Quang Vu, âgé de 29 ans et domicilié dans le district de Tam Duong (province septentrionale de Vinh Phuc), a transformé son toit de tôle ondulée rouge en drapeau national d'une superficie de 150 m², créant une grande vague inattendue de réactions sur les réseaux sociaux. Après seulement une nuit, la vidéo du drapeau national sur le toit de sa maison a rassemblé 2,8 millions de vues ainsi que plus de 100.000 likes et commentaires, faisant de la peinture du drapeau national sur le toit une tendance dans l’ensemble du pays.

Photo : Bao Tin Tuc/CVN

Plusieurs habitants de nombreuses villes et provinces allant du Nord au Sud du pays comme Cao Bang, Thai Nguyen, Lang Son, Hanoï (Nord), Dà Nang, Ninh Thuân (Centre) et Hô Chi Minh-Ville (Sud) ont reproduit l'idée. En outre, de nombreux citoyens ont dessiné le drapeau national sur leurs portes et sur les murs de leurs maisons. "Je suis fier d'inspirer le patriotisme", a partagé Lê Quang Vu.

Photo : Bao Tin Tuc/CVN

Photo : Bao Tin Tuc/CVN

Au dire d’experts en sociologie, cette tendance tient à la fierté nationale et au patriotisme des gens, en particulier de la jeune génération.

Photos : ST/CVN

Hoàng Phuong - Lê Phu/CVN