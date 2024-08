Hanoï : Métro Nhôn - Câu Giây pour la mobilité verte et la durabilité

>> Le métro, l’avenir du transport urbain

>> Hanoï prend le virage des transports collectifs de demain

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

La section Nhôn - Gare de Hanoï est considérée comme ligne-pilote de la ligne de métro N°3. La mise en service de sa partie aérienne, reliant Nhôn à Câu Giây, marque une nouvelle étape dans le développement du réseau de transports publics de la ville.

Cette réalisation coïncide également avec le 70e anniversaire de la libération de la capitale (10 octobre 1954), selon le Conseil de gestion du chemin de fer métropolitain de Hanoï (Hanoi Metropolitan Railway Management Board - MRB), le maître d’ouvrage.

Cette section surélevée comprend huit stations, à savoir Nhôn (S1), Minh Khai (S2), Phú Diên (S3), Câu Diên (S4), Lê Ðuc Tho (S5), Université nationale de Hanoï (S6), Chùa Hà (S7) et Câu Giây (S8), a informé le MRB.

D’après le Dr. Vu Hông Truong, directeur général de la Compagnie des chemins de fer de Hanoï (Hanoi Metro), ce métro dispose de quatre voitures d’une capacité totale de 944 passagers, dont seulement 10% assis.

Photo : VNA/CVN

“La ligne de métro Nhôn - Gare de Hanoï compte dix trains, d’une vitesse maximale de 80 km/h et d’une vitesse moyenne en fonctionnement de 35 km/h. Chaque train se compose de quatre wagons, pouvant accueillir 236 passagers chacun. La ligne était gratuite pendant les 15 premiers jours d’exploitation”, a-t-il précisé.

Selon le représentant de Hanoi Metro, le service municipal qui gère et exploite deux lignes de métro à Hanoï, du 8 au 15 août, le métro Nhôn - Gare de Hanoï a effectué 1.370 trajets sur le tronçon Nhôn - Câu Giây, soit 200 trajets par jour (170 trajets le premier jour), transportant près de 400.000 passagers. En particulier, le dimanche 11 août a dénombré 115.000 passagers. Un record. Quant à la ligne Cát Linh - Hà Ðông, mise en service depuis le 6 novembre 2021, ce nombre est de 166.000 passagers par semaine.

La ligne Nhôn - Gare de Hanoï commence à 05h30 et se termine à 22h00, à intervalle régulier de 10 minutes, et ce, pendant trois mois. Des ajustements seront ensuite apportés afin de mieux répondre aux besoins des passagers. En reliant la banlieue au centre-ville, elle devrait contribuer à réduire les embouteillages et alléger la pression sur les bus.

Faciliter la mobilité des habitants

Bùi Thi Hông, originaire de la province montagneuse de Tuyên Quang (Nord), est ravie de se trouver dans le compartiment spacieux et moderne du métro, tandis que son mari ne cesse de prendre des photos.

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

“Mon mari et moi attendions avec impatience de pouvoir essayer la ligne dès son ouverture. Quand je suis montée dans le train, j’ai vu beaucoup de monde et l’émotion était vive. Le métro fonctionne très bien, il est aéré et très pratique pour se rendre au travail ou sortir”, a-t-elle exprimé.

Elle a ensuite ajouté : “Le prix de ticket mensuel de 200.000 dôngs est très raisonnable et convient parfaitement à mon salaire d’enseignante”.

Ðô Hoài Nam, un garçon de 13 ans vivant dans la rue Xuân Diêu, quartier de Quang An, arrondissement de Tây Hô, à Hanoï, prend le métro tout seul. “Le train est très grand, long et peut transporter beaucoup de monde. J’espère qu’il existera un jour une ligne comme celle-ci près de chez moi”, s’est-il enthousiasmé.

En descendant du métro avec un sourire éclatant, Noriko Nishimura, directrice du Bureau de représentation de Tokyo Metro Co., Ltd. à Hanoï, a déclaré : “J’espère que la capitale vietnamienne verra la création de plusieurs autres lignes similaires, pour que les habitants puissent se déplacer partout dans la ville, rapidement et facilement”.

La mise en service de la section surélevée de Nhôn à Câu Giây renforcera la confiance des investisseurs dans le potentiel de développement des infrastructures de transport. Elle témoigne également des efforts constants des autorités locales pour développer le réseau ferroviaire urbain, améliorant ainsi la qualité de vie de la population.

Lorsque le métro de Hanoï fonctionnera à ses pleines capacités, en 2027 selon les prévisions, il permettra aux habitants d’économiser du temps et des coûts de déplacement, tout en reliant les zones urbaines et créant des conditions favorables à un développement socio-économique vert et durable.

Quinze ans de travaux La ligne de métro N°3 Nhôn - Gare de Hanoï est longue de 12,5 km, dont 8,5 km en aérien (Nhôn - Câu Giây) et 4 km en souterrain (Câu Giây - Gare de Hanoï), avec 12 stations dont 8 en surface et 4 souterraines. Le projet a été mis en chantier en septembre 2010 et devait être achevé en 2015. Mais après plusieurs retards, la partie aérienne n’est entrée en service que depuis le 8 août 2024, alors que la section souterraine et toute la ligne devraient être finalisées d’ici 2027.

Câm Sa/CVN