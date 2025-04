Le système de santé Vinmec honoré aux Healthcare Asia Awards 2025

Jeudi 10 avril, Vinmec a été récompensé dans deux catégories majeures : "Système de santé de l’année" et "Innovation technologique médicale de l’année". Il devient ainsi le premier système de santé vietnamien distingué par les Healthcare Asia Awards, un prix médical prestigieux décerné chaque année à l’échelle asiatique.

Vinmec a été reconnu comme "Système de santé de l’année" pour la cohérence de son réseau, son haut niveau d’expertise avec de nombreuses accréditations prestigieuses telles que JCI (référence mondiale pour la qualité et la sécurité des soins), RTAC (norme de qualité pour la procréation médicalement assistée en Asie-Pacifique), ou encore AABB (norme mondiale pour la collecte, la conservation et la distribution de produits de thérapie cellulaire). À cela s’ajoutent des services de santé de niveau international, une gestion durable et de nombreuses actions en faveur de la santé communautaire.

Dans la catégorie "Innovation technologique médicale de l’année", Vinmec a été distingué pour sa chirurgie de reconstruction thoracique à l’aide d’un implant en titane imprimé en 3D, une première réussie en Asie du Sud-Est.

Cette avancée ne permet pas seulement de sauver la vie de patients atteints de malformations graves, mais elle ouvre également une nouvelle voie vers la médecine personnalisée, consolidant ainsi le rôle pionnier de Vinmec dans l’application de technologies médicales de pointe au Vietnam et dans la région.

Un représentant du comité d’organisation des Healthcare Asia Awards 2025 a déclaré : "Nous sommes particulièrement impressionnés par le développement fort et durable du système de santé vietnamien, un pays qui affirme progressivement sa place sur la carte des soins de santé en Asie. Parmi les centaines de candidatures reçues, Vinmec se démarque non seulement par sa compétence médicale reconnue internationalement, mais aussi par son esprit d’innovation, son approche technologique audacieuse et son modèle de gestion intégré".

Lê Thuy Anh, directrice générale du système de santé Vinmec (groupe Vingroup), a partagé : "C’est non seulement une fierté pour Vinmec, mais également un jalon marquant pour le potentiel immense du secteur de la santé vietnamien dans son processus d’intégration régionale".

S’inscrivant dans une logique de développement académique, Vinmec est le seul système de santé vietnamien à avoir mis en place des Centres d’excellence (CoE), un des systèmes médicaux les plus renommés des États-Unis.

Vinmec a réussi à traiter de nombreux cas rares et complexes, tels que : la double greffe du bassin et du fémur avec os imprimé en 3D (une première mondiale), la reconstruction thoracique en titane imprimé en 3D (première en Asie du Sud-Est), le traitement d’un pseudotumeur lié à l’intoxication par une prothèse articulaire (deuxième cas mondial), ou encore la maladie de Castleman rétro-péritonéale et l’encéphalite auto-immune traitées par thérapie cellulaire (une première au Vietnam).

En mars 2025, selon un rapport d’Indochina Research Vietnam, Vinmec occupait la première place en termes de notoriété auprès des étrangers vivant au Vietnam. En février 2025, le système de santé Vinmec a également été honoré des titres : "Meilleure entreprise du Vietnam", "Entreprise la plus engagée pour la communauté" et "Meilleur employeur" lors du 17e Sommet mondial sur la RSE et l’ESG.

Healthcare Asia Awards est un prix de référence dans le secteur médical asiatique, organisé chaque année par le magazine Healthcare Asia. Les critères d’évaluation sont incluent : les réalisations médicales reconnues à l’international, la capacité d’innovation technologique et thérapeutique, la qualité des services selon les normes mondiales, la sécurité des patients, ainsi que les contributions durables à la communauté.

L’édition 2025 récompense les efforts et les réussites exceptionnelles des institutions médicales de 15 pays d’Asie, à travers une sélection rigoureuse opérée par un jury composé d’experts de haut niveau dans les domaines de la santé et des sciences de la vie en Asie-Pacifique.

Linh Chi-NDEL/CVN