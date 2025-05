Singapour lance une étude quinquennale sur la dépression

L'étude suivra environ 3.200 Singapouriens âgés de 18 à 75 ans, tout au long de leur vie, afin d'observer l'évolution des symptômes et de la gravité de la dépression. Elle inclura 1.229 personnes ayant reçu un diagnostic de dépression et un groupe témoin du même nombre, non atteintes.

Plus de 740 autres participants souffriront de dépression subsyndromique, une forme plus légère de dépression qui ne répond pas aux critères du trouble dépressif majeur (TDM). Cette forme plus légère reste souvent non diagnostiquée et non traitée, ce qui augmente le risque d'évolution vers une dépression sévère.

Il s'agit de la première étude longitudinale nationale à suivre l'évolution et la trajectoire du trouble dépressif majeur (TDM), communément appelé dépression, au sein de la population locale.

Les chercheurs étudieront ainsi l'influence de divers événements et facteurs de la vie sur le développement et la progression de la dépression.

Ces facteurs incluent des facteurs de risque et de protection tels que l'âge, le sexe, l'estime de soi, la résilience, la régulation émotionnelle et le mode de vie, ainsi que des facteurs sociaux tels que les relations avec la famille et les amis.

Le TDM est le trouble mental le plus répandu à Singapour, comme l'ont montré des enquêtes. Environ 6,3% des Singapouriens en ont souffert à un moment ou un autre de leur vie, selon les données nationales les plus récentes, issues de l'Étude sur la santé mentale de Singapour de 2016.

