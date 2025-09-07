Singapour renforce son application Singpass pour lutter contre la fraude en ligne

Singapour a commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité de reconnaissance faciale via son application nationale d’identification numérique, Singpass, afin de renforcer la sécurité des transactions bancaires et autres opérations en ligne.

Photo : Bnews/CVN

Cette mesure s’appuie sur une équipe antifraude spécialisée de l’Agence gouvernementale des technologies (GovTech), chargée de fournir des données qui déclenchent aléatoirement la vérification faciale ou en cas de détection d’intrusion potentielle.

La vérification faciale protège les comptes en ligne des citoyens en comparant leurs visages aux données gouvernementales en temps réel. Elle empêche les activités en ligne à distance sur les comptes des utilisateurs, y compris les infections par des logiciels malveillants, à leur insu.

Ces contrôles renforcés répondent à une vague d’escroqueries par hameçonnage qui avait frappé en 2021 et 2022 les clients de la banque OCBC, lesquels avaient perdu au total 13,7 millions de dollars singapouriens (10,6 millions USD). La découverte que des fraudeurs ciblaient également des comptes Singpass a conduit GovTech à créer, en 2022, une équipe antifraude dédiée. Depuis, celle-ci travaille avec des experts, analystes et data scientists pour surveiller les activités suspectes et alerter la police, qui peut demander la suspension des comptes compromis.

Des identifiants Singpass volés ont servi à ouvrir des comptes bancaires et à enregistrer des lignes téléphoniques utilisées dans des activités illicites. En 2024, des milliers de comptes financiers et de cartes SIM créés frauduleusement ont ainsi été résiliés.

Cette surveillance accrue intervient alors que Singpass séduit plus de cinq millions d’utilisateurs, leur donnant accès à plus de 2 700 services, allant des services bancaires et d’assurance aux soins de santé et au commerce électronique. Il sécurise également environ 300.000 transactions quotidiennes via MyInfo, un service permettant de préremplir des formulaires numériques grâce aux données gouvernementales.

GovTech appelle la population à la vigilance, rappelant qu’il est illégal à Singapour de divulguer ses informations Singpass ou d’utiliser celles d’autrui pour commettre un délit - des infractions passibles d’amendes, de prison, voire des deux.

En 2024, les pertes liées aux escroqueries à Singapour ont atteint un record de 1,1 milliard de dollars. Pour les six premiers mois de 2025, elles s’élevaient déjà à 456,4 millions de dollars, contre 522,4 millions sur la même période en 2024.

VNA/CVN