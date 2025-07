Singapour et le Vietnam célèbrent leur partenariat stratégique global

L’ambassadeur Jaya Ratnam a déclaré que le Vietnam est le premier partenaire stratégique global de Singapour avec un pays de l’ASEAN et l’un des trois partenaires stratégiques globaux de Singapour avec des pays du monde entier, démontrant l’importance que les deux pays attachent à leurs relations bilatérales.

Photo : QDND/CVN

Jaya Ratnam a estimé a déclaré que les relations bilatérales ont été ajustées et rapidement adaptées aux nouvelles réalités. Ces relations reposent sur une solide confiance politique entre les dirigeants des deux pays, fermement ancrées sur les principes fondamentaux de respect et de soutien mutuels.

Le diplomate s’est dit convaincu que les relations bilatérales continueront de porter leurs fruits, profitant aux populations des deux pays, tout en contribuant à la stabilité, à la paix et à la prospérité de l’ASEAN.

De son côté, le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên, également membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam et membre permanent de la Commission militaire centrale, a souligné que depuis l’établissement des relations diplomatiques (août 1973), les relations bilatérales se sont développées de manière positive, concrète et efficace.

Photo : VNA/CVN

Les deux pays disposent de nombreux potentiels, d’atouts et d’intérêts stratégiques communs ; ils aspirent tous deux à la croissance et souhaitent la paix, la stabilité et un développement prospère, a-t-il indiqué.

Il a exprimé sa conviction que dans l’esprit du partenariat stratégique global, avec la bonne volonté et les efforts des deux parties, la coopération amicale entre le Vietnam et Singapour en général et la coopération en matière de défense entre les deux pays en particulier continueront de se développer vers de nouveaux sommets, devenant de plus en plus substantielles et efficaces.

VNA/CVN