Un responsable de l’AN décoré de l’Insigne des 30 ans d’appartenance au Parti

Photo : VNA/CVN

Le plus haut législateur a déclaré que ce noble honneur est une reconnaissance du Parti pour les services dévoués et les contributions de Vu Hai Hà qui est également secrétaire du Comité des organes consultatifs et de soutien du Comité du Parti de l’AN et membre du Comité permanent de l’AN.

Il a également espéré que le camarade Vu Hai Hà poursuivra ses efforts pour s’acquitter pleinement de ses fonctions, valoriser ses expériences en affaires étrangères et collaborer étroitement avec le Bureau permanent du Comité du Parti de l’AN afin de mettre en œuvre avec succès les objectifs et les tâches définis dans les résolutions du Parti, de l’Assemblée nationale et du gouvernement.

Trân Thanh Mân a souligné que ces derniers temps, l’AN n’a cessé d’innover et d’améliorer la qualité et l’efficacité de son fonctionnement, notamment en matière de législation, de contrôle suprême, ainsi que d’examen et de prise de décisions sur de nombreuses questions importantes pour le pays.

En tant qu’organe représentant la volonté et les aspirations du peuple, et jouissant de la grande confiance du Comité central du Parti, du Politburo, du Secrétariat et du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, l’AN est appelée à renforcer davantage son travail au sein du Parti, contribuant à l’amélioration de l’efficacité et de la qualité de la législation, de la surveillance suprême et de la prise de décisions sur les grandes questions du pays.

S’exprimant avec honneur et fierté de recevoir cet honneur, Vu Hai Hà a juré une loyauté absolue au Parti, à la nation et au peuple ; à se consacrer à l’amélioration personnelle et à défendre fermement le marxisme-léninisme et la pensée de Hô Chi Minh ; et à conserver les qualités morales révolutionnaires d’un membre du Parti communiste du Vietnam.

VNA/CVN