Entretien téléphonique entre les Premiers ministres vietnamien et singapourien

>> Le secrétaire général du Parti reçoit le Premier ministre de Singapour

>> Entrevue entre le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre singapourien

>> Le Premier ministre de Singapour termine avec succès sa visite officielle au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Lors de cet entretien, le Premier ministre Pham Minh Chinh a une fois de plus félicité Singapour pour l’organisation réussie des élections, transmettant les félicitations du secrétaire général du Parti Tô Lâm au Premier ministre Lawrence Wong et à la direction du PAP.

Le Premier ministre a exprimé sa confiance qu'avec la mission confiée par le peuple singapourien, le Premier ministre Lawrence Wong continuera à diriger Singapour pour surmonter tous les défis et poursuivre son développement de manière stable et prospère.

Favoriser la coopération économique

Concernant les relations entre le Vietnam et Singapour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré aux deux parties de favoriser la coopération économique et de développer les investissements de Singapour au Vietnam, notamment dans les domaines de la haute technologie, des énergies renouvelables, des infrastructures intelligentes et du développement urbain durable. Il a aussi proposé de renforcer la coopération dans l'exportation d'énergie éolienne, l'échange de crédits carbone, l'innovation financière, le développement des ports maritimes et la prévention et le contrôle de la criminalité transnationale.

De son côté, le Premier ministre singapourien Lawrence Wong a déclaré que la victoire du PAP aux élections était due aux efforts dévoués des membres du parti pour renforcer la confiance des Singapouriens dans le PAP.

Les deux Premiers ministres ont convenu d'inciter vivement les ministères et secteurs compétents à traduire rapidement en actions concrètes les résultats significatifs obtenus lors des récentes visites de haut niveau. Ils ont également souligné la nécessité de renforcer les échanges et la communication via les canaux du Parti, et de promouvoir activement les échanges interpersonnels.

En outre, ils ont mandaté les ministères des Affaires étrangères des deux nations pour qu'ils collaborent étroitement à la finalisation du programme d'action bilatéral et à l'élaboration diligente d'un programme d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global pour la période 2025-2030, et ce, dès cette année.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a chaleureusement accueilli la jeune délégation de dirigeants du PAP en visite à Hanoï, soulignant l'opportunité précieuse d'échanger des expériences pratiques en matière de construction du Parti, de gestion de l'État et de connexion avec les citoyens.

Par ailleurs, les deux délégations ont échangé leurs points de vue sur plusieurs enjeux régionaux et internationaux d'intérêt commun. Conscientes des évolutions rapides et des défis considérables qui marquent l'arène mondiale et régionale, notamment dans les domaines du commerce et de l'investissement internationaux, elles ont convenu de la nécessité impérieuse de renforcer la consultation et la coordination, ainsi que de se fournir un soutien mutuel au sein des enceintes régionales et internationales, notamment l'ASEAN et l'APEC, afin de promouvoir la paix, la stabilité et leurs intérêts communs dans la région et au-delà.

Les deux Premiers ministres ont également convenu de poursuivre leurs discussions sur la coopération bilatérale et d'autres sujets d'intérêt mutuel lors du prochain Sommet de l'ASEAN qui se tiendra en Malaisie.

VNA/CVN