Vietnam - France

Diên Biên et Caen posent les bases d’un partenariat prometteur

Une visioconférence a réuni, le 25 juin dernier, les autorités de la province de Diên Biên, au Nord-Ouest du Vietnam, et de la ville de Caen, en Normandie, au Nord-Ouest de la France dans le but d’examiner les perspectives de coopération entre les deux collectivités territoriales. Une réunion jugée fructueuse par les deux parties, qui ont exprimé leur volonté commune d’aller vers un partenariat structuré dans les temps venir.

Photo: baodienbienphu.vn/CVN

Vua A Bang, vice-président du Comité populaire de la province de Diên Biên, a d’abord expliqué le choix de Caen comme partenaire prioritaire : "Pourquoi avons-nous choisi la ville de Caen ? Tout d’abord, cette coopération s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique intégral entre nos deux pays".

"Ensuite, Diên Biên et Caen partagent des potentiels, des atouts et des orientations similaires, notamment dans la préservation et la valorisation de l’identité culturelle et historique. Diên Biên possède le Musée de la victoire de Diên Biên Phu, tandis que Caen abrite le Mémorial de Caen", a-t-il poursuivi.

"Enfin, Caen est un centre d’éducation, de recherche et d’innovation en Normandie, un domaine qui nous intéresse vivement. Il faut aussi rappeler que cette ville entretient une relation forte avec le Vietnam. En mai dernier, un accord a d’ailleurs été signé entre les deux musées. Cela constitue une base concrète pour initier cette future coopération", a-t-il indiqué.

Un dialogue qui s’est rapidement enrichi de propositions concrètes. Le vice-président de Diên Biên a présenté à la représentante caennaise plusieurs axes de coopération envisagés.

"Premièrement, nous souhaitons développer le tourisme. Diên Biên a adopté une résolution visant à faire de ce secteur un pilier de son économie. Nous bénéficions de paysages magnifiques et d’une riche diversité culturelle avec 19 ethnies. La danse xòe des Thais a d’ailleurs été reconnue comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO", a-t-il fait savoir.

"Deuxièmement, nous espérons renforcer la coopération dans les domaines de l’agriculture et de la sylviculture. L’éducation et la formation nous tiennent aussi à cœur, car dans un contexte d’intégration économique et d’ère numérique, le développement de ressources humaines de qualité est déterminant. Enfin, en matière de santé, nous souhaitons collaborer pour former du personnel médical qualifié et accéder à de nouvelles technologies pour améliorer les soins", a-t-il précisé.

Photo : baodienbienphu.vn/CVN

Côté français, Cécile Cottenceau, adjointe au Maire de la ville de Caen, a salué les propositions vietnamiennes et formulé une première suggestion opérationnelle. "Vous avez évoqué le domaine de l’éducation, ça aussi c’est le domaine de l’université. Ça peut être un début de collaboration si vous acceptez de nous mettre en contact et organiser une rencontre virtuelle pour commencer avec les établissements de l’enseignement supérieur. Ça, j’allais dire, c’est la chose la plus simple à faire dans un premier temps", a-t-elle proposé.

Pas d’engagement formel à ce stade, mais une volonté claire de poursuivre le dialogue. "Bien qu’aucune décision n’ait été prise à ce stade, il nous semble important d’écouter votre point de vue, de mieux comprendre vos objectifs ainsi que la vision que vous pourriez avoir d’un partenariat éventuel. Cette visioconférence nous permettra de recueillir les informations et les éléments de réflexion nécessaires afin d’envisager cette proposition", a-t-elle affirmé.

La rencontre s’est conclue sur une invitation lancée par les autorités de Diên Biên : celle de participer au Festival “Quintessance du Nord-Ouest - Diên Biên 2025”, prévu du 29 au 31 août prochain. Une belle occasion pour la délégation caennaise de découvrir les richesses culturelles de la région et, surtout, d’approfondir les échanges en vue de la signature d’un accord de coopération officiel.

VOV/VNA/CVN