Apprentissage : un droit et un devoir pour tous, selon le chef de l'État

Selon sa présidente Nguyên Thi Doan, l’Association a été fondée le 2 octobre 1996 avec trois missions principales : promouvoir l’apprentissage, soutenir l’enseignement et bâtir une société d’apprentissage.

Au 31 décembre 2024, elle comptait près de 27 millions de membres ; ses organisations se sont développées jusqu’au niveau des communes et villages. Les mouvements lancés par l’Association ont connu une large diffusion, contribuant au développement du pays.

Le président de la République a salué les contributions importantes de l’Association et apprécié son rôle de conseil auprès du Parti et de l’État dans l’intégration de l’encouragement aux études comme mission importante du système politique. Selon lui, l’Association a laissé une empreinte marquante dans l’élévation du niveau d’instruction, la formation des ressources humaines et la promotion des talents, contribuant à la réforme fondamentale et globale de l’éducation et de la formation.

Le chef de l’État a souligné qu’en 1945, dès la prise du pouvoir, le Parti et l’État avaient toujours considéré l’éducation et la formation comme une politique nationale prioritaire.

Il a appelé chaque individu, quel que soit son âge ou son statut social, à considérer l’apprentissage comme un droit, une responsabilité et un devoir. Dans le contexte actuel, il est nécessaire d’apprendre de manière continue et tout au long de la vie, non seulement pour savoir lire et écrire, mais aussi pour maîtriser les sciences, les technologies, la transformation numérique, l’innovation, et pour se développer personnellement et collectivement.

Face à une période de transition historique, la construction d’une société d’apprentissage constitue une mission cruciale. Le président de la République a souligné qu’il s’agit d’un objectif noble qui exige des efforts concertés de l’ensemble du Parti, du peuple, de l’armée et de tous les acteurs engagés dans l’encouragement aux études.

Il a également invité les ministères, organismes et collectivités locales à reconnaître clairement que la construction d’une société d’apprentissage est une responsabilité partagée par tout le système politique et l’ensemble de la population.

Il a demandé au Comité central de l’Association de poursuivre sa coopération avec le ministère de l’Éducation et de la Formation afin de développer des centres d’apprentissage communautaires axés sur la numérisation et la transition verte ; d’élaborer des critères pour les “unités d’encouragement aux études vertes” ; et de promouvoir la création d’“écoles vertes” dans le but de former, à l’avenir, des “citoyens apprenants verts”.

Le président de la République a affirmé que faire du Vietnam une nation d’apprentissage, où chaque citoyen a l’opportunité d’apprendre et est encouragé à le faire tout au long de sa vie, constitue non seulement un objectif humaniste, mais aussi une exigence essentielle pour développer les talents, renforcer la compétitivité nationale et consolider les ressources internes du pays.

Il s’est dit convaincu que, grâce à leur engagement et leur détermination, les dirigeants des différentes branches de l’Association continueront d’entretenir la flamme du savoir au sein de la communauté, contribuant ainsi à bâtir une société d’apprentissage dynamique et pleine d’aspirations, fondement d’un Vietnam prospère et durable.

VNA/CVN