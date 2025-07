Le Mozambique réaffirme sa volonté de renforcer la coopération avec le Vietnam

Le Vietnam et le Mozambique partagent non seulement des visions similaires sur de nombreuses questions, mais présentent également des caractéristiques géographiques, économiques et sociales complémentaires, a affirmé la Première ministre mozambicaine Maria Benvinda Delfina Levi, lors d'une récente rencontre avec l'ambassadrice du Vietnam, Trân Thi Thu Thin.