Des parlementaires français soutiennent des coopérations avec le Vietnam

>> La diplomatie parlementaire, un pont durable dans les relations franco-vietnamiennes

Photo : Thu Hà/VNA/CVN

Ils ont affirmé lors de leur rencontre à Paris avec la vice-présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Thanh, leur attention portée au renforcement de la relation franco-vietnamienne et leur volonté d’intensifier les bonnes relations parlementaires bilatérales avec des mesures de soutien au Vietnam.

Ces mesures concernent notamment l’inscription du projet de loi sur la ratification de l’Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Vietnam (EVIPA) à l’ordre du jour du Parlement français ; l’appel à l’UE à retirer le "carton jaune" sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) pour le Vietnam ; et le renforcement de la coopération en matière de santé, d’environnement, de travail et d’emploi.

La ratification par la France de l’EVIPA demeure un enjeu central. Signé entre le Vietnam et l’Union européenne, cet accord offrirait un cadre sécurisé et prévisible aux entreprises européennes souhaitant investir au Vietnam, dans un contexte d’ouverture croissante de son économie, a expliqué Anne Le Hénanff à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

La visite du président français Emmanuel Macron au Vietnam en mai dernier a d’ailleurs illustré de manière éloquente une volonté claire de coopération et de rapprochement entre les deux pays : plus de neuf milliards d’euros de projets ont été annoncés dans des secteurs clés tels que l’aéronautique, l’énergie ou encore le ferroviaire.

L’entrée en vigueur de l’EVIPA permettrait d’accompagner et de consolider cette dynamique, tout en renforçant la présence économique française dans une région stratégique, a-t-elle indiqué.

Anne Le Hénanff a estimé que l’enjeu est aussi de structurer davantage ces coopérations autour de priorités partagées : adaptation au changement climatique, transformation numérique, coopération dans le domaine de la santé et relance de l’enseignement de la langue française, aujourd’hui en net recul au Vietnam.

En visite de travail en France où elle participe à la 50e session plénière de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), la vice-présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Thanh, a également assisté à une séance plénière de l’Assemblée nationale française et a été présentée par sa présidente Yaël Braun-Pivet.

Elle a également eu des rencontres avec le président de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale française, Frédéric Valletoux ; le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Thani Mohamed-Soilihi, et a visité l’ambassade du Vietnam en France.

VNA/CVN