Le Premier ministre souligne l'importance des politiques et lois foncières

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, membre du Politburo et secrétaire du Comité du Parti du gouvernement, a présidé jeudi matin 10 juillet une conférence du Parti visant à dresser le bilan de trois ans d'application de la Résolution N°18 et d'un an d'application de la Loi foncière de 2024, comme base pour les futurs amendements et compléments à la Loi foncière.

Dans son discours d'ouverture, le chef du gouvernement a rappelé que les politiques et les lois foncières avaient un impact global et profond sur l'ensemble de la population et du pays. La mise en œuvre de la Résolution N°18 et de la Loi foncière de 2024, menée de manière cohérente, a déjà "porté ses fruits". Elle a permis de surmonter des obstacles, de renforcer l'efficacité de la gestion étatique et de contribuer au développement socio-économique, à la défense, à la sécurité nationale et au développement durable du pays, tout en consolidant la confiance des citoyens, des entreprises et des investisseurs, a-t-il dit.

Cependant, le Premier ministre a reconnu que des lacunes subsistaient. Certaines politiques n'ont pas suivi le rythme de la restructuration des administrations locales à deux niveaux ni les exigences de développement du pays dans la nouvelle période.

Conformément aux directives du Bureau politique, le Comité du Parti du gouvernement procède actuellement à un examen formel de la Résolution No18 et de la Loi foncière de 2024. Sur cette base, le comité proposera des ajustements et des compléments à la Résolution, jetant ainsi les bases d'une modification et d'un complément à la Loi foncière de 2024.

Le Premier ministre a qualifié cette tâche de très importante et urgente, exigeant une exécution rapide tout en garantissant la qualité, afin de lever les blocages et de mieux mobiliser les ressources foncières. Il a appelé les délégués à des débats constructifs pour finaliser le dossier qui sera soumis au Politburo, puis au Comité central du Parti.

Le Premier ministre a ainsi exhorté les participants à une évaluation franche et objective de la situation, ancrée dans les réalités du terrain. Il a notamment cité les questions liées à l'aménagement du territoire, aux plans d'occupation des sols, à l'attribution des terres, à la location des terres, à la récupération des terres, à l'indemnisation, à la réinstallation, à la récupération des terres pour le développement socio-économique dans l'intérêt national et public, à l'ajustement et au complément des solutions de fixation des prix des terrains et aux questions foncières impliquant des éléments étrangers.

