Le Vietnam et le Laos s’engagent à approfondir leur coopération bilatérale

Le vice-Premier ministre vietnamien Nguyên Chi Dung a rendu une visite de courtoisie au secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président lao Thongloun Sisoulith, et au Premier ministre Sonexay Siphandone, mercredi 9 juillet, à Vientiane, dans le cadre de sa visite en cours dans le pays.

Photo : VNA/CVN

Lors de ces rencontres, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a informé les dirigeants lao des résultats de ses entretiens précédents avec le vice-Premier ministre lao Saleumxay Kommasith, au cours desquels ils ont passé en revue les progrès de la coopération bilatérale au premier semestre 2025.

Les deux parties ont constaté que si les objectifs clés avaient été largement atteints, des défis subsistaient. Elles ont ainsi convenu de se concentrer sur huit tâches clés pour le reste de l’année, notamment l’achèvement et le transfert de cinq projets majeurs au Laos.

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a exprimé l’espoir que les dirigeants lao continueraient de donner instruction aux agences compétentes de travailler en étroite collaboration avec leurs homologues vietnamiens afin de mener à bien les tâches qui leur sont confiées.

Il a appelé à un renforcement de la confiance politique, à des liens économiques, commerciaux et d’investissement renforcés, à une coopération renforcée en matière de défense et de sécurité, et à une collaboration plus étroite entre les localités. Il a également souligné l’importance du soutien mutuel lors des forums régionaux et internationaux.

Les dirigeants lao ont affirmé que le Parti et l’État lao accordaient une grande importance aux relations spéciales avec le Vietnam et restaient déterminés à les cultiver.

Le secrétaire général et président Thongloun Sisoulith a remercié le Vietnam pour son soutien constant et efficace, notamment pour sa précieuse expérience en matière de gestion macroéconomique et de gouvernance. Il a exhorté les deux parties à s’appuyer sur les acquis et à renforcer la connectivité économique, notamment par le biais de projets stratégiques tels que l’autoroute Vientiane - Hanoï.

Intensifier les efforts bilatéraux

De son côté, le Premier ministre Sonexay Siphandone a exhorté les entreprises vietnamiennes à accroître leurs investissements au Laos, notamment dans les secteurs de l’énergie, des mines, des télécommunications, du tourisme et de l’agriculture de haute technologie.

Le chef du gouvernement lao a également souligné la nécessité d’intensifier les efforts bilatéraux dans la mise en œuvre des projets, d’un partage d’informations plus étroit et d’une collaboration plus vigoureuse au sein des forums régionaux et internationaux et des mécanismes sous-régionaux.

Photo : VNA/CVN

Plus tôt dans la journée, lors de leur rencontre bilatérale, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung et son homologue lao Saleumxay Kommasith ont convenu de la nécessité d’innover dans leurs mécanismes de coordination afin de mieux exploiter les comités de coopération Vietnam - Laos et Laos - Vietnam.

Ils se sont également engagés à préparer le prochain accord de coopération Vietnam - Laos (2026-2030) et à coordonner des événements diplomatiques et des célébrations conjointes.

Les deux parties ont déclaré œuvrer pour porter le commerce bilatéral à 5 milliards de dollars dans un avenir proche et renforcer la coopération dans les domaines de la culture, du tourisme, de l’éducation, des échanges interpersonnels, des partenariats intercommunaux et de l’enseignement des langues vietnamienne et lao. Elles se sont également engagées à accélérer la réalisation de projets conjoints clés d’ici 2025.

Les vice-Premiers ministres ont également convenu de se consulter régulièrement sur les questions régionales stratégiques et de coordonner leurs positions au sein de l’ASEAN et des cadres sous-régionaux, en mettant l’accent sur le renforcement de la valeur de la relation privilégiée Vietnam - Laos par le biais des canaux bilatéraux.

Plus tard dans la journée, ils ont participé au dialogue entre le gouvernement et les entreprises Vietnam - Laos, qui a permis d’évaluer les résultats récents et de proposer des solutions pour stimuler la coopération en matière d’investissement dans un avenir proche.

VNA/CVN