Le Vietnam prêt à s’engager dans une coopération globale avec les États-Unis

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a affirmé mercredi 9 juillet à l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper, et à une délégation de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), que le Vietnam considérait les États-Unis comme un partenaire stratégique dans les domaines économique et commercial.

Le Vietnam est prêt à s’engager dans une coopération globale avec les États-Unis, en partageant les avantages et les risques dans le cadre de projets conjoints à long terme, sur la base de la transparence et de l’équité, a déclaré Trân Hông Hà.

Le dirigeant vietnamien a toutefois souligné la nécessité pour les deux parties de continuer à supprimer les obstacles, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement et des hautes technologies.

Il a appelé les États-Unis à reconnaître prochainement le Vietnam comme une économie de marché, ce qui faciliterait l’accès aux technologies de pointe, notamment dans les domaines de l’énergie, des mines et des industries stratégiques.

Trân Hông Hà a exprimé l’espoir que les États-Unis soutiennent le développement de l’intelligence artificielle (IA) au Vietnam par le biais de transferts de technologies, d’investissements, de formations et de coentreprises, créant ainsi un nouveau symbole de coopération bilatérale.

L’ambassadeur Marc Knapper a exprimé son soutien aux objectifs de développement du Vietnam, qui incluent : devenir une économie verte d’ici 2050, atteindre le statut de pays à revenu élevé d’ici 2045 et évoluer vers une économie de haute technologie.

Le diplomate a déclaré que les États-Unis souhaitent être un partenaire de confiance et sont prêts à renforcer la coopération dans des domaines prioritaires tels que les hautes technologies, l’IA, les chaînes d’approvisionnement en minéraux stratégiques, les données et l’éducation.

Un représentant de l’USAID a informé le vice-Premier ministre Trân Hông Hà de la décision de l’agence de fermer son bureau au Vietnam dans le cadre d’une politique de restructuration globale du gouvernement américain. Toutefois, l’USAID continuera de transférer au Département d’État américain les principaux programmes en cours au Vietnam. Il s’agit notamment d’initiatives sur la prévention du VIH/sida, le reconstruction post-guerre, la protection de l’environnement et la santé publique.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a salué les contributions concrètes et durables de l’USAID au cours des trois dernières décennies, la décrivant comme un pont essentiel pour les liens culturels et économiques et la confiance mutuelle entre les deux pays. Il a déclaré que la mission de l’USAID et la coopération bilatérale continueraient d’être maintenues et renforcées dans les années à venir.

