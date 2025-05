Simplifier les procédures administratives pour les entreprises

Cette directive s'adresse aux ministres, aux chefs d'agences de rang ministériel et gouvernemental, ainsi qu'aux autorités provinciales et municipales placées sous l'autorité centrale.

Photo : CP/CVN

Le chef du gouvernement a notamment enjoint aux parties concernées de finaliser la mise à jour et la publication des procédures administratives restantes, des conditions d'exercice des activités et des coûts de conformité dans la base de données nationale avant le 10 juin 2025.

Pour 2025, l'objectif est clair : réduire d'au moins 30% le temps de traitement, les coûts de conformité et les conditions d'affaires. La dépêche insiste sur une révision immédiate des procédures liées à la production et aux activités commerciales afin de garantir une réduction durable pour les années à venir.

Le Premier ministre appelle à abolir les barrières administratives et à supprimer le mécanisme de "demander-donner". Les citoyens et les entreprises doivent pouvoir entreprendre librement dans tous les secteurs non interdits par la loi.

Les processus administratifs doivent être gérés avec transparence, numérisation et automatisation grâce à l'intégration de l'IA et du big data, en particulier ceux relatifs à l'enregistrement et à la dissolution des entreprises, à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme, à l'investissement, à la construction, à la fiscalité, aux douanes et aux assurances.

Toutes les procédures administratives internes doivent être revues et révisées conformément aux nouveaux cadres juridiques relatifs à la décentralisation, à la délégation et à la simplification de l'appareil administratif, vers un modèle d’administration locale à deux niveaux.

Le Premier ministre a fixé un objectif ambitieux : 100% des procédures administratives destinées aux entreprises devront être effectuées en ligne. Il a insisté sur la nécessité de garantir la fluidité, l'efficacité et la transparence de ces démarches. De plus, dès cette année, les services administratifs ne devront plus être limités par les frontières provinciales. Les entités concernées sont tenues de soumettre leurs rapports d'avancement, intégrés aux mises à jour mensuelles de la réforme administrative, avant le 25 de chaque mois.

Le bureau du gouvernement est chargé de suivre de près la mise en œuvre de la dépêche officielle et de signaler rapidement au Premier ministre tout problème dépassant ses compétences.

VNA/CVN