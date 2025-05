Brève biographie de l'ancien président Trân Duc Luong

Voici sa brève biographie.

Le camarade Trân Duc Luong est né le 5 mai 1937 dans la commune de Pho Khanh, district de Duc Phô (chef-lieu de Duc Phô aujourd’hui), province de Quang Ngai au Centre. Il est domicilié au 298, rue Van Phuc, quartier Liêu Giai, arrondissement de Ba Dinh, Hanoï. Il a rejoint la révolution en février 1955 et est devenu membre du Parti communiste du Vietnam le 19 décembre 1959.

PARCOURS PROFESSIONNEL

Février 1955 - septembre 1955 : Il s'est installé dans le Nord et a suivi des études élémentaires d'ingénierie géologique au ministère de l'Industrie et du Commerce.

Octobre 1955 - août 1959 : Il a travaillé comme technicien au sein d'équipes et de groupes d'exploration géologique ; il a étudié la géologie intermédiaire pendant 8 mois.

Septembre 1959 - mars 1964 : Il a été chef de l'équipe géologique 4 du groupe géologique 20, secrétaire de l'Union de la jeunesse de l'équipe géologique 4, membre du Comité exécutif de l'Union de la jeunesse travailleuse du département de géologie et membre du Comité du Parti du département.

Avril 1964 - août 1966 : Il a été directeur technique adjoint du groupe géologique 20, secrétaire du Comité du Parti du département de géologie et membre de l’inter-Comité du Parti.

Septembre 1966 - janvier 1970 : Il a été étudiant, chef de la classe d'exploration géologique (K11) à l'Université des mines et de la géologie de Hanoï ; membre du Comité du Parti de l'université et secrétaire de l'Union de la jeunesse de l'université (1969).

Février 1970 - août 1975 : Chef adjoint du Département de cartographie géologique ; membre du Comité du Parti du département ; membre de la Permanence du Comité du Parti du département.

Septembre 1975 - septembre 1977 : Élève de l'École Nguyên Ai Quôc ; secrétaire de la cellule du Parti de sa classe.

Août 1977 - juillet 1979 : Directeur adjoint, puis directeur par intérim de la Fédération de cartographie géologique du Département général de géologie ; secrétaire du Comité du Parti de la fédération ; membre du Comité exécutif du Syndicat du Département général de géologie ; membre du Comité exécutif de la Confédération générale du travail du Vietnam.

Août 1979 - janvier 1987 : Directeur général du Département général de géologie ; secrétaire du Comité des affaires du Parti du département général. Il a suivi un cursus de gestion économique de quatre mois à l'Académie d'économie nationale de l'Union soviétique (1981). Il a été député à la VIIe Assemblée nationale, vice-président, puis président de la Commission des sciences et technologies de l'Assemblée nationale ; vice-président du Comité central de l'Association d'amitié Vietnam - Union soviétique.

Lors du Ve Congrès national du Parti (mars 1982), il a été élu membre suppléant du Comité central du Parti. Lors du VIe Congrès national du Parti (décembre 1986), il a été élu membre du Comité central du Parti.

Février 1987 - août 1992 : Vice-président du Conseil des ministres ; député à la VIIIe Assemblée nationale ; représentant permanent de la République socialiste du Vietnam au Conseil d'assistance économique mutuelle (SEV). Lors du VIIe Congrès national du Parti (juin 1991), il a été réélu membre du Comité central du Parti.

Septembre 1992 - août 1997 : vice-Premier ministre de la République socialiste du Vietnam. Lors du VIIIe Congrès national du Parti, il a été élu au Comité central du Parti, puis au Bureau politique (juin 1996).

Août 1997 - novembre 2007 : Président de la République socialiste du Vietnam, président du Conseil national de défense et de sécurité (septembre 1997) ; membre de la Permanence du Bureau politique (janvier 1998). Lors du IXe Congrès national du Parti, il a été de nouveau élu au Comité central du Parti, puis au Bureau politique (avril 2001).

Il a été membre du Comité central du Parti lors des Ve, VIe, VIIe, VIIIe et IXe mandats ; membre du Bureau politique lors des VIIIe et IXe mandats ; membre de la Permanent du Bureau politique du VIIIe mandat ; vice-président du Conseil des ministres de février 1987 à septembre 1992 ; vice-Premier ministre d'octobre 1992 à août 1997 ; président de la République socialiste du Vietnam, président du Conseil national de défense et de sécurité des Xe et XIe mandats ; député des VIIe, VIIIe, Xe et XIe mandats.

Il a pris sa retraite le 1er janvier 2008, conformément à la réglementation.

Pour sa contribution remarquable à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation, il s’est vu attribuer l’Ordre de l’étoile d’or, l'insigne de 65 ans d'adhésion au Parti et de nombreuses autres distinctions nobles.

