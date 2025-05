Le secrétaire général travaille avec la Commission centrale du contrôle du Parti

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm a apprécié le franchement de la commission dans son examen et son évaluation approfondie des lacunes existantes dans chaque domaine de travail. Il a demandé cette commission de continuer d’analyser et d'évaluer des causes de ces lacunes afin de proposer des solutions efficaces, permettant ainsi au secteur de contrôle de s'acquitter de ses lourdes responsabilités dans l’édification du Parti dans les temps à venir.

Les tâches à venir, notamment celles qui doivent être achevées d'ici la fin du XIIIe mandat, sont particulièrement exigeantes. Il s'agit notamment de finaliser la rationalisation de l'appareil organisationnel du système politique, d'organiser avec succès les congrès du Parti à tous les niveaux, de promouvoir le développement socio-économique, de favoriser les avancées scientifiques et technologiques, d'améliorer les conditions de vie de la population et de mettre en œuvre rapidement les nouvelles politiques adoptées pour jeter les bases du développement national dans la nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti a exhorté la commission à se concentrer sur la mise en œuvre des orientations et des tâches définies, en accordant la priorité à cinq orientations majeures et six tâches clés urgentes d'ici au XIVe Congrès national du Parti, avec une grande détermination politique, un esprit de responsabilité élevé et de la solidarité.

La commission doit s'efforcer de remplir avec brio les missions qui lui sont confiées, en contribuant significativement à la construction et au développement nationaux et ainsi mériter la confiance des cadres, des membres du Parti et du peuple, a-t-il conclu.

VNA/CVN