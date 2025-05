Vers un partenariat stratégique global renforcé Vietnam - France

Il s’agira de la première visite du président Emmanuel Macron au Vietnam depuis son entrée en fonction en 2017 et sa réélection en 2022. Cette visite revêt une importance particulière dans les relations bilatérales, notamment après l’élévation des liens entre les deux pays au niveau de partenariat stratégique global en octobre 2024, lors de la visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm.

Partenariat stratégique global - une étape majeure

Le Vietnam et la France ont établi des relations diplomatiques au niveau d’ambassadeur le 12 avril 1973. Les relations bilatérales n’ont cessé de se renforcer et de s’élargir dans divers domaines. En septembre 2013, les deux pays ont signé une déclaration commune établissant un partenariat stratégique.

En octobre 2024, le partenariat a été porté au niveau stratégique global, faisant de la France le premier pays de l’Union européenne à établir un tel partenariat avec le Vietnam. Les deux pays maintiennent de nombreux mécanismes de dialogue réguliers dans les domaines politique, économique et de défense. Ils coopèrent et se soutiennent également au sein d’organisations et forums internationaux tels que l’ONU, l’ASEM, l’ASEAN-UE et la Francophonie.

La coopération économique et commerciale comme pilier fondamental

La coopération économique et commerciale constitue un pilier essentiel des relations bilatérales. La France est le 5e partenaire commercial européen du Vietnam et l’un des principaux bailleurs d’aide publique au développement (APD) bilatérale au sein de l’UE. Le commerce bilatéral a atteint 5,42 milliards de dollars en 2024 et 1,79 milliard de dollars au cours des quatre premiers mois de 2025.

En matière d’investissements, en mai 2025, la France comptait 700 projets au Vietnam avec un capital enregistré de 3,95 milliards de dollars, se classant 16e sur 147 pays et territoires. À l’inverse, le Vietnam a investi dans 20 projets en France pour un montant total de 38,93 millions de dollars.

Sur le plan de la coopération au développement, la France est le premier bailleur européen d’APD bilatérale au Vietnam, ce dernier étant le deuxième bénéficiaire mondial de l’APD française. Entre 1993 et 2022, la France a accordé au Vietnam 16,7 milliards d’euros d’aide et de prêts préférentiels. Plusieurs projets français ont contribué au développement et à l’amélioration de la qualité de vie au Vietnam, notamment la ligne de métro Nhôn - Gare de Hanoï et des projets liés au changement climatique dans le Delta du Mékong.

La coopération en matière de défense et de sécurité est également un pilier clé du partenariat stratégique global, illustrant la confiance stratégique entre les deux pays.

Dans le domaine de l’éducation et de la formation, la France accorde une attention particulière à la promotion de la langue française et à la formation des ressources humaines au niveau universitaire et postuniversitaire dans divers secteurs.

La coopération sanitaire devient un point fort des relations bilatérales. Dès l’officialisation du partenariat stratégique global, les deux parties ont lancé une coopération dans la production de vaccins entre le Centre de vaccination VNVC et le groupe français Sanofi.

Les échanges culturels et les relations entre les deux peuples constituent aussi un pilier essentiel. La coopération décentralisée est une particularité des relations bilatérales : douze conférences sur la coopération entre les collectivités locales ont été organisées, et la 13e est prévue pour 2026 en France. La communauté vietnamienne en France est estimée à environ 350.000 personnes.

Une étape pour concrétiser le partenariat stratégique global

La visite d’État du président Emmanuel Macron et de son épouse au Vietnam (25-27 mai 2025) marque une étape clé, consolidant les bases pour un partenariat stratégique global fort et durable.

Selon l’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, le choix du Vietnam comme première étape de la tournée en Asie du Sud-Est du président français témoigne de la priorité stratégique et de l’importance profonde accordées aux relations bilatérales.

Cette visite est une opportunité pour les deux parties de convenir des mesures concrètes pour mettre en œuvre le cadre défini du partenariat stratégique global.

L’ambassadeur Dinh Toàn Thang souligne que cette visite renforcera la confiance politique et enverra un message fort sur l’engagement des deux pays en faveur de la paix, de la stabilité et du développement dans le monde. Elle devra aussi favoriser les échanges culturels et les relations d’amitié traditionnelles entre les deux peuples.

Des documents visant à concrétiser davantage le partenariat stratégique global seront signés, notamment dans les domaines de l’innovation, de l’énergie et de la défense.

