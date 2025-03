Programme de simplification des procédures administratives pour 2025-2026

Le gouvernement a approuvé un programme pour simplifier et accélérer les procédures administratives liées à la production et aux activités commerciales pour les années 2025 et 2026.

Photo : VNA/CVN

Ce programme a pour objectif de transformer en profondeur les processus administratifs en décentralisant la prise de décision et en promouvant l'application des sciences, des technologies et de la transformation numérique. L'objectif principal de cette initiative est de garantir que les procédures administratives soient traitées au niveau le plus local possible, réduisant ainsi les couches bureaucratiques.

Parmi les objectifs majeurs pour 2025, on note la suppression d'au moins 30% des conditions commerciales et d'investissement inutiles, la réduction d'au moins 30% des délais de traitement des procédures et la réduction de 30% des coûts de conformité.

Toutes les procédures administratives liées aux entreprises seront dématérialisées, garantissant ainsi leur fluidité, leur efficacité et leur transparence.

Un aspect novateur de cette initiative est que 100% des procédures administratives seront effectuées sans restriction administrative au sein de chaque province.

Par ailleurs, le gouvernement révisera et simplifiera l'ensemble des procédures administratives internes, tant entre les agences gouvernementales qu'au sein de celles-ci.

D'ici 2026, le programme s'étendra davantage, avec pour objectif de supprimer complètement les conditions d'investissement inutiles, redondantes ou floues. Cela inclut la suppression de toutes les conditions d'investissement pour les secteurs non mentionnés dans la loi sur l'investissement.

Photo : VNA/CVN

De plus, le plan vise une réduction de 50% des délais de traitement des procédures administratives et des coûts de conformité par rapport à 2024. En attendant, toutes les procédures administratives internes seront gérées sur des plateformes numériques.

Le Premier ministre a ordonné aux ministères et agences de niveau ministériel d’accélérer la mise en œuvre des mesures visant à simplifier les procédures administratives internes. Ces dernières doivent publier et divulguer intégralement toutes les procédures entre les agences administratives de l'État dans la base de données nationale des procédures administratives avant le 30 avril 2025.

VNA/CVN