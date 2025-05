Le Vietnam participe au XIe Congrès écologique international Nevsky

Photo : VNA/CVN

L'événement, qui est organisé par le gouvernement russe, le Conseil de la Fédération de Russie, le ministère des Ressources naturelles et l'Assemblée interparlementaire (IPA) des États membres de la Communauté des États indépendants (CEI), se déroule pendant deux jours avec de nombreuses séances de discussion.

L'événement voit la présence de la présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko et les représentants de 76 pays et de 17 organisations internationales. Une délégation de l'Assemblée nationale du Vietnam, conduite par son vice-président, Lê Minh Hoan, participe à cet événement, à l'invitation de la dirigeante russe Valentina Matvienko.

L’objectif du congrès est de promouvoir la formation de mécanismes efficaces de développement durable pour préserver l’environnement dans le contexte du changement climatique. Le congrès 2025 est à nouveau le forum central du dialogue international et interdisciplinaire sur les questions clés de l’agenda environnemental.

Le point d’orgue de l’événement est la session plénière "Écologie des nouvelles réalités : défis et opportunités", qui se tient dans la salle de la Douma du Palais de Tauride. Il s’agit d’un forum important de discussion stratégique sur les défis environnementaux mondiaux et nationaux ainsi que sur les opportunités de développement de l’économie verte et de coopération internationale.

Les tables rondes et les programmes de dialogue portent sur les questions comme la sécurité alimentaire et les risques climatiques, l’écotourisme durable, l’utilisation de l’intelligence artificielle et des solutions numériques dans le domaine de l’écologie, le développement de l’économie en boucle fermée, le rôle des femmes dans la promotion des initiatives environnementales, les investissements verts, l’utilisation des terres souterraines et des technologies à faibles émissions de carbone...

Dans le cadre de sa participation au congrès, la délégation vietnamienne a de nombreuses activités bilatérales, notamment une rencontre avec le vice-président du Conseil de la Fédération de Russie, Andrei Yatskin.

Les membres de la délégation prennent la parole lors de séances de discussion, apportant des idées et des solutions aux questions qui préoccupent le congrès.

VNA/CVN