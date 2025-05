Le Vietnam et la Suède s'engagent à approfondir leurs liens

Lors de son séjour, la vice-ministre a eu des séances de travail avec Dag Hartelius, secrétaire d'État aux Affaires étrangères ; Camilla Melander, directrice générale de la politique commerciale ; Mikael Lindvall, directeur général des Affaires mondiales ; et Anna-Karin Hedström, directrice du Département international du Parlement suédois, Anna-Karin Hedström.

Lors de ces rencontres, la responsable vietnamienne a exprimé sa grande satisfaction quant au développement vigoureux des relations bilatérales entre le Vietnam et la Suède. Elle a spécifiquement mis en lumière les progrès notables dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de l'éducation et des échanges entre les peuples. Réaffirmant l'engagement ferme du Vietnam, elle a souligné la volonté du pays de renforcer l'amitié et la coopération globale avec la Suède.

Pour approfondir ces liens, elle a proposé d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier celles de haut niveau, tout en renforçant la coopération par le biais du Parti, de l'État, du Parlement et du gouvernement afin de renforcer la confiance politique et de créer une dynamique de collaboration plus étroite.

De son côté, le secrétaire d'État Dag Hartelius a salué les récentes réalisations socio-économiques du Vietnam. Il a clairement exprimé le souhait de la Suède de développer davantage sa coopération avec ce pays d'Asie du Sud-Est, en s'appuyant sur des bases déjà solides.

Il a exprimé l'espoir d'un renforcement des liens bilatéraux, notamment entre les deux ministères des Affaires étrangères, et a souligné l'importance de renforcer les liens commerciaux et d'investissement. Les priorités communes, a-t-il noté, comprennent le développement des sciences et des technologies, de l'innovation, de la transformation numérique, de la culture, de l'éducation et de la formation, ainsi que de la défense et de la sécurité nationales.

