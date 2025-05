Le Vietnam participe à l'exposition japonaise sur la défense et la sécurité

Photo : VNA/CVN

Organisé tous les deux ans, le DSEI Japon est co-organisé par Crisis Intelligence (Japon) et Clarion Events (Royaume-Uni), avec le soutien des ministères et agences japonais concernés.

L'édition 2025 a attiré 450 entreprises du secteur de la défense du Japon et de 30 autres pays, ainsi que plus de 15.000 visiteurs. Par rapport à l'édition précédente de 2023, le salon de cette année présente non seulement des technologies et des équipements destinés à la marine, à l'armée de terre et aux forces aériennes, mais également des technologies et des équipements dans les domaines de l'automatisation, de la cyberdéfense et de la sécurité spatiale.

À cette occasion, le général de corps d’armée Nguyên Van Nghia a rencontré le général Morishita Yasunori, chef d'état-major des forces terrestres d'autodéfense japonaises.

Le général de corps d’armée Nguyên Van Nghia a remercié le Japon pour son invitation, avant de souligner le renforcement des liens bilatéraux en matière de défense, notamment dans des domaines tels que les échanges de personnel, la formation, la cybersécurité et le règlement des conséquences de la guerre.

Il a également salué l'aide non remboursable du Japon, d'un montant d'environ 2,7 millions de dollars américains, pour l'achat d'équipements d'analyse de la dioxine et de l'environnement, ainsi que son soutien au lancement d'un projet de fourniture d'équipements de déminage et de déminage au Vietnam.

Il a décrit cette aide comme une contribution significative aux efforts de reconstruction et de protection de l'environnement du Vietnam après la guerre.

Morishita Yasunori a salué la participation de la délégation vietnamienne à l'exposition, la considérant comme une occasion précieuse d'approfondir la compréhension mutuelle et d'élargir la coopération.

Il a affirmé l'engagement du Japon à renforcer ses liens avec le Vietnam, notamment dans les domaines de l'industrie de la défense, de la réponse aux catastrophes et des activités de maintien de la paix des Nations unies.

VNA/CVN