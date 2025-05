Vietnam - Afrique du Sud : la coopération renforcée dans la formation de gestionnaires

Le Vietnam et l’Afrique du Sud renforceront les échanges universitaires et partageront leurs expériences sur des questions d’intérêt mutuel, telles que le développement durable, l’équité sociale et les politiques d’intégration, en organisant conjointement des conférences scientifiques, des ateliers et des séminaires dans les deux pays.

Lors d'une séance de travail mercredi 21 mai avec Nomvula Mokonyane, première secrétaire générale adjointe du Congrès national africain (CNA) d'Afrique du Sud, Duong Trung Y, vice-directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, a déclaré que la visite était d'une grande importance et offrait une opportunité de renforcer et d'approfondir la coopération entre son académie et ses partenaires sud-africains.

Nomvula Mokonyane a déclaré que la visite à l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh faisait partie des efforts du CNA pour promouvoir la diplomatie et renforcer les liens traditionnels avec ses partenaires.

Le CNA accorde la priorité au développement de ses cadres, notamment au renforcement des capacités de leadership, a-t-elle souligné. C’est pour cette raison que le CNA investit massivement dans la formation politique et encourage la collaboration entre les institutions de formation sud-africaines et leurs homologues de la région et dans le monde entier.

Les deux parties ont apprécié la coopération entre l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh et les partenaires sud-africains, qui a contribué de manière significative au développement des relations bilatérales.

Ils ont convenu d'approfondir la collaboration entre l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh et l'École de leadership Oliver Tambo dans les domaines de la formation au leadership et à la gestion, de la recherche en théorie politique et des échanges universitaires et d'experts en matière de gouvernance publique, de politiques publiques et de renforcement des capacités stratégiques.

Ces efforts visent à renforcer l’amitié, la solidarité et la coopération substantielle entre les deux Partis, les deux États et les peuples du Vietnam et de l’Afrique du Sud.

VNA/CVN