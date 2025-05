Le Premier ministre appelle à un changement de mentalité de gestion

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé jeudi 22 mai à un changement fondamental de gestion, passant d’une attitude passive à une "mentalité proactive et flexible pour faciliter le développement et servir les personnes et les entreprises" .

À l’issue de la réunion thématique de mai du gouvernement sur l’élaboration des lois, le chef du gouvernement a demandé aux organes compétents d’analyser en profondeur les opinions des membres du gouvernement ; en plus de solliciter les avis d’experts, de scientifiques, de citoyens et d’entreprises pour affiner les projets de loi.

S’exprimant sur le projet de loi sur l’exécution des verdicts pénaux (amendée) ; le projet de loi sur l’arrestation provisoire, la détention provisoire, l’interdiction de quitter le lieu de résidence ; et la proposition d’élaborer une loi sur l’expertise judiciaire (amendée), le Premier ministre s’est mis d’accord avec la légalisation du travail des prisonniers, une mesure visant à rééduquer les prisonniers.

En ce qui concerne le thème de l’expertise judiciaire, il a soutenu les propositions du ministère de la Sécurité publique visant à socialiser le travail d’expertise judiciaire et à mettre en œuvre des politiques et des régimes pour ceux qui effectuent ce type de travail.

Il a suggéré de fixer le 31 mai de chaque année comme date de lancement du mouvement national d’épargne et de lutte contre le gaspillage ; et a souligné l’importance de promouvoir la décentralisation et la délégation de pouvoir pour lutter contre le gaspillage.

Concernant le projet de loi sur la sécurité alimentaire, le chef du gouvernement a souligné qu’il s’agit d’une question qui affecte directement la santé et la vie de la population, et que le ministère de la Santé doit donc collaborer avec d’autres ministères et agences pour assurer à la fois une surveillance stricte et la promotion du développement.

Concernant la proposition d’élaboration de la loi sur la population, il a demandé un changement d’orientation, passant de la planification de la population à un modèle de développement de la population ; prévenir le vieillissement de la population; promouvoir les taux de natalité conformément à la loi et, en même temps, le renforcement de la santé physique et mentale des citoyens vietnamiens.

Il a souligné que les ministres doivent continuer à donner la priorité à la concentration des ressources et à diriger directement le processus de renforcement des institutions, en s’engageant à remédier aux goulots d’étranglement institutionnels d’ici 2025 et en coordonnant de manière proactive avec les organes de l’Assemblée nationale pour examiner et améliorer la qualité des documents légalement promulgués.

