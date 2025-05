Le Vietnam appelle au respect du droit international pour renforcer la sécurité maritime

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution d'ouverture, le secrétaire général António Guterres a exprimé son inquiétude face à l'instabilité croissante dans de nombreuses régions du monde. Il a souligné que la sécurité des océans est confrontée à de nombreux défis de sécurité traditionnels et non traditionnels : piraterie, criminalité transnationale, conflits maritimes, cyberattaques, sabotage d'infrastructures sous-marines et montée des tensions géopolitiques.

Il a appelé à une action collective renforcée, fondée sur le respect du droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), afin de traiter les causes profondes des menaces à la sécurité maritime et de bâtir des partenariats solides à tous les niveaux.

Lors du débat, l'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a exprimé son plein soutien à l'appel du secrétaire général, en proposant plusieurs orientations clés pour faire face aux défis actuels de sécurité maritime.

Il a notamment souligné l'importance de renforcer la coopération substantielle entre les pays, notamment par la mise en place de patrouilles conjointes dans les zones instables ; d'investir dans les technologies de surveillance, le partage des données et le renforcement des capacités des pays en développement ; de consolider les mécanismes de coordination entre les agences de l'ONU et les structures régionales, afin d'assurer la sécurité et la liberté de navigation.

Il a rappelé que le Conseil de sécurité reste l'organe principal en charge du maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris en matière de sécurité maritime.

L'ambassadeur a réaffirmé que la CNUDM constitue le cadre juridique global régissant toutes les activités en mer, et que toutes les politiques, réglementations et comportements maritimes doivent s'y conformer, en respectant également la Charte des Nations unies.

Photo : VNA/CVN

Il a appelé les pays à se conformer pleinement à leurs obligations en vertu de la Convention, à respecter la souveraineté, les intérêts et les activités économiques légitimes des États côtiers, à résoudre les différends par des moyens pacifiques conformément au droit international, à respecter les processus diplomatiques et juridiques, à garantir la liberté, la sécurité et la sûreté de la navigation et de l'aviation, et à s'abstenir de prendre des mesures qui compliquent la situation.

Il a précisé qu'en tant que pays côtier, le Vietnam soutient toutes les initiatives visant à promouvoir la sécurité maritime. Le pays coopère activement avec les partenaires régionaux et internationaux dans la lutte contre la criminalité maritime, notamment en Mer Orientale.

Le Vietnam contribue activement aux mécanismes régionaux dirigés par l'ASEAN. Le pays participe activement à des patrouilles conjointes et partage régulièrement des informations avec ses voisins, notamment la Chine, les Philippines et la Malaisie. Ces efforts conjoints visent à renforcer l'application de la loi et à améliorer la réponse aux urgences maritimes.

Par ailleurs, le Vietnam a réaffirmé son engagement à la mise en œuvre complète de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC). Le pays poursuivra activement les négociations pour parvenir à un Code de Conduite (COC) qui soit substantiel, efficace et conforme au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM).

Ce débat a mis en évidence un large consensus international sur la nécessité urgente de renforcer l'action collective pour protéger les espaces maritimes partagés, condition essentielle à la sécurité, au développement économique et à la paix mondiale.

VNA/CVN