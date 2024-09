Les exportations textiles en hausse de 6,19% en huit mois

Entre janvier et août 2024, la valeur totale des exportations de textiles et d’habillement du Vietnam a atteint 28,32 milliards d'USD, soit une hausse de 6,19% par rapport à la même période en 2023.

Outre les marchés d’exportation principaux comme les États-Unis, l’Europe, le Japon, la République de Corée et la Chine, qui continuent de croître par rapport à l’année précédente, les marchés de l’ASEAN, de la Russie, et du Canada émergent comme des cibles potentielles pour stimuler la production et les exportations.

Augmentation de la production

Selon Trân Nhu Tùng, président du Conseil d’administration de la Société par actions de textile - investissement - commerce Thành Công (TCM), le chiffre d’affaires total de l’entreprise au cours des sept derniers mois a dépassé 91,4 millions d'USD, soit une hausse de 16% par rapport à la même période en 2023, atteignant 58% des objectifs annuels. Le bénéfice net a dépassé 7 millions d'USD, en hausse de 32% par rapport à l’année précédente, représentant 102% des objectifs annuels.

Les revenus de l’entreprise proviennent principalement de trois secteurs : le textile représente 80,3%, le tissu 13,4% et le fil 5,3%. Actuellement, l’entreprise a reçu 90% des commandes pour le troisième trimestre et 82% pour le quatrième trimestre.

"En 2024, l’entreprise vise un chiffre d’affaires de 3.707 milliards de dôngs (157,7 millions d'USD), soit une hausse de 12%, avec un bénéfice net de 161,2 milliards de dôngs (6,68 millions d'USD), soit une hausse de 21% par rapport à 2023. Nous continuerons à investir pour accroître les commandes et promouvoir les exportations, tout en veillant à maintenir les emplois et les revenus des travailleurs. En plus des produits traditionnels, nous diversifions également notre gamme avec des produits écologiques et recyclés pour augmenter la valeur ajoutée et élargir notre clientèle", a souligné Trân Nhu Tùng.

Récemment, les entreprises du secteur textile ont été confrontées à des difficultés dues à une fluctuation inhabituelle de la main-d’œuvre, principalement en raison de l’augmentation des départs pour le travail à l’étranger et de la concurrence avec les entreprises à capitaux étrangers (IDE) dans la région. Malgré l’amélioration continue des salaires dans le secteur, ces facteurs ont eu un impact sur l’efficacité des entreprises.

Le président du Conseil d’administration du groupe Vinatex, Lê Tiên Truong, a partagé : "Le Vietnam est le troisième plus grand exportateur de textiles au monde, employant plus de 2 millions de travailleurs, les exportations mensuelles atteignent entre 3,5 et 4 milliards d'USD, ainsi les fluctuations du marché mondial exercent des impacts importants sur le secteur. Malgré cela, les huit derniers mois ont montré des résultats positifs, notamment en juillet et en août, où les exportations mensuelles ont atteint de 4,2 à 4,4 milliards d'USD, soit les plus élevées depuis août 2022".

Répondre aux tendances

Actuellement, la situation macroéconomique semble prometteuse avec une réduction des stocks des grandes marques de mode, ce qui est un signe positif pour les commandes de textiles dans les derniers mois de l’année. L’inflation aux États-Unis est faible, avec des signaux d’une baisse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine en septembre, et peut-être encore à la fin de l’année. De même, le taux d’intérêt au Royaume-Uni a été réduit pour la deuxième fois depuis mars 2020.

Les stocks des grandes marques de mode ont également diminué de manière significative au deuxième trimestre, avec des réductions de 11% pour Nike et de 7% pour Levi’s. Les résultats et les bénéfices des marques comme H&M et Uniqlo montrent une croissance substantielle. Les entreprises textiles espèrent une amélioration des prix des commandes, et avec un approvisionnement suffisant, elles devraient afficher de meilleurs résultats qu’en 2023.

En 2024, le secteur textile vietnamien vise 44 milliards d'USD d’exportations. Ce chiffre est atteignable malgré les défis, tels que la demande qui reste modérée, les coûts de transport maritime, les salaires, les tarifs de l’électricité et les taux d’intérêt bancaires, qui continuent de peser sur la production et les affaires.

Défis et opportunités

Vu Duc Gian, président de l’Association du textile et de l’habillement du Vietnam (Vitas), a déclaré : "Bien que les exportations vietnamiennes aient montré des signes de reprise au cours des huit derniers mois, cette croissance est due en grande partie au transfert de commandes depuis d’autres pays vers le Vietnam, plutôt qu’à une véritable augmentation de la consommation mondiale. Cependant, les accords de libre-échange (ALE) de nouvelle génération représentent un moteur pour maintenir les parts de marché et stimuler les exportations".

Le secteur textile vietnamien fait également face à des défis alors que les pays importateurs imposent des normes de plus en plus strictes, obligeant les entreprises à s’y conformer. Ainsi, il est essentiel pour les entreprises d’investir dans des technologies vertes et durables pour répondre aux exigences des partenaires et stabiliser les commandes.

Cao Huu Hiêu, directeur général de Vinatex, a souligné que les commandes vietnamiennes ont augmenté d’environ 5%, tandis que les autres pays ont atteint leur capacité maximale. Récemment, le transfert des commandes de vêtements de la Chine vers le Vietnam s’est accentué, notamment en raison du renforcement des contrôles par les États-Unis en vertu de la loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours (UFLPA).

Les entreprises du Bangladesh, quant à elles, doivent faire face à des grèves, à l’instabilité politique et à une augmentation de la violence, ce qui offre des opportunités pour les entreprises vietnamiennes d’élargir leur marché, d’investir dans la production et d’augmenter les exportations.

Toutefois, bien que les commandes soient abondantes en fin d’année, les entreprises manquent de main-d’œuvre, ce qui complique le passage du mode de production CMT (Cut-Make-Trim : couper, fabriquer et découper) au FOB (Free on Board : franco à bord) et à l’ODM (Original Design Manufacturing : fabrication par conception originale), ainsi que la réalisation des commandes complexes.

Le secteur du fil, en particulier, rencontre des difficultés pour adapter sa capacité de production aux nouvelles exigences techniques. Pour cette raison, il est crucial que les entreprises maintiennent leur main-d’œuvre, améliorent leur productivité et qualité, se concentrent sur la numérisation et gèrent soigneusement leur flux de trésorerie pour assurer une activité continue et atteindre leurs objectifs.

