L’hôtel Rex Saigon lance le programme “un acheté, un offert” sur les jus de fruits dans ses restaurants, tous les jours de 10h00 à 22h00.

L’hôtel Grand Saigon offre une réduction de 20% sur la location de salles de réunion, ainsi que des bières gratuites pendant deux heures et demi, en plus des boissons gazeuses et eaux minérales pour les groupes de plus de 50 personnes ou pour les clients qui réservent le forfait conférence avec déjeuner/dîner. De plus, un programme “heure d’or” propose “un acheté, un offert” dans le restaurant du 20e étage de 15h00 à 17h00, et dans le restaurant du 1er étage de 17h00 à 19h00.

Le Majestic Saigon propose des buffets de fruits de mer chaque soir de la semaine au Sky Bar, au tarif de 1,2 million de dôngs par adulte, incluant boissons gazeuses, eau minérale, bières et vin français. L’offre “un acheté, un offert” est valable tous les jours de 15h00 à 18h00 au Mbar, où se produit un groupe de musiciens Flamenco.

Photo : Saigontourist/CVN

Forte réduction de prix

L’hôtel Continental offre une réduction de 10% sur la location des salles de réunion, et une chambre gratuite pour les réservations de salles de mariage de plus de 30 tables, ainsi qu’une réduction de 10% pour l’achat de gâteaux de mi-automne avant le 31 juillet.

L’hôtel Kim Dô propose des banquets de mariage au tarif de 5 millions de dôngs par table, incluant une chambre de noce, bières, boissons gazeuses et eau minérale pendant deux heures et demi ou un bon à utiliser dans une station balnéaire Saigontourist. Une réduction de 5% sur les banquets de mariage est accordée pour les réservations de 15 tables et plus.

L’hôtel Oscar Saigon lance une “heure d’or” en offrant un verre detox citron et citronnelle pour les clients qui commandent au moins un plat du menu à la carte entre 12h00 et 14h00, ainsi qu’une réduction de 10% sur le menu à la carte et de 16% sur les boissons entre 15h00 et 17h00.

Le prix pour les mariages au Dê Nhât est de 3,8 millions de dôngs par table, avec une table gratuite pour toute réservation de 10 tables ou plus, et une réduction de 10% sur les plats pour les réservations effectuées entre le 1er et le 31 juillet pour des mariages organisés entre juillet et septembre.

Les clients bénéficient également d’une réduction de 50% sur l’entrée à la piscine pour les enfants, de 20% sur la location de salles de conférence, de 10% à 50% sur les services de restauration, de conférence, et de mariage pour les membres des associations locales, des associations professionnelles et des associations de tennis.

L’hôtel Dông Khanh propose un déjeuner gratuit pour les réservations de dix tables et un dîner gratuit pour celles de 15 tables. Pour le buffet végétarien : cinq billets achetés, un billet offert.

Photo : Saigontourist/CVN

L’hôtel Thiên Hông offre une réduction de 20% sur la location de la salle de conférence lorsque les clients réservent des services de restauration et de boissons. Pour le buffet végétarien, 10 billets achetés donnent droit à un billet gratuit, 20 billets achetés donnent droit à trois billets gratuits, ou 10% de réduction pour l’achat de 10 billets ou plus. Les tarifs pour les mariages commencent à 4,1 millions de dôngs par table.

Le village touristique de Binh Quoi applique une réduction de 10% pour les clients réservant pour des fêtes, des repas à la carte, des buffets, des hébergements et des canoës, ainsi qu’un bon d’une valeur allant jusqu’à un million de dôngs pour un prochain service au sein des installations de ce village touristique.

Dans la zone touristique de Tân Cang, un espace jardin est disponible pour les mariages en plein air avec plus de 20 tables. La zone écotouristique Saigon - Cân Gio offre une réduction de 10% aux clients utilisant la salle de réunion Mango toute la journée.

Dans l’ensemble du pays

Dans le Sud, l’hôtel Saigon - Vinh Long offre une réduction de 10% sur les tarifs des chambres et des salles de conférence (sans réservation de banquet), une réduction de 10% sur la location de salles de réunion et de conférence (y compris pour les réservations de soirées), et un karaoké gratuit pendant deux heures pour les soirées de 50 à 100 personnes.

Dans le Centre, le complexe Saigon - Ninh Chu propose une réduction de 20% sur les tarifs de location des salles de réunion. L’hôtel Saigon - Phu Yên offre une réduction de 5% sur le prix du menu et de 10% sur le prix de location de salles de réunion.

L’hôtel Yasaka Saigon - Nha Trang offre immédiatement des bons de réduction aux clients des restaurants. Les groupes de 10 personnes ou plus qui commandent des repas au restaurant du jardin bénéficient de deux repas gratuits pour 10 repas réservés. Les groupes de moins de 10 personnes bénéficient d’une réduction de 10% sur les prix des menus, de 20% sur les services de conférence, de 15% sur les services de transport, de prise en charge et de dépose, et de 30% sur les services de massage et de spa.

Dans le Nord, les hôtels Saigon - Phu Tho, Saigon - Ha Long, Majestic - Mong Cai, appliquent également divers programmes promotionnels alléchants, avec des réductions allant jusqu’à 25% sur les tarifs des chambres, des locations de salles de conférence, et d’autres services de restauration et de divertissement.

Truong Giang/CVN