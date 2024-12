Signature du 44e protocole ferroviaire frontalier Vietnam - Chine à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Après deux jours de travail et de discussions sérieuses dans un esprit de coopération amicale, les questions liées au travail intermodal ferroviaire entre le Vietnam et la Chine ont été convenues par les membres des deux délégations vietnamienne et chinoise participant à la conférence qui a débuté le 11 décembre, a déclaré le directeur du Département des chemins de fer vietnamiens, Trân Thiên Canh.

De nombreux contenus convenus dans ce protocole concernant le transport ferroviaire entre le Vietnam et la Chine permettra de résoudre rapidement les problèmes qui surviennent lors du processus de mise en œuvre, conformément à la réalité, créant ainsi des conditions favorables pour promouvoir l'intermodalité des marchandises, des passagers et des touristes entre les deux pays.

Lors de la conférence, le Vietnam et la Chine se sont également mis d'accord sur l'organisation de transport, le transport de passagers, de marchandises, d'équipements d'information et d'autres questions techniques...

La Conférence ferroviaire frontalière Vietnam - Chine est un événement annuel organisé en alternance entre les chemins de fer des deux pays pour négocier, résoudre et parvenir à un consensus sur les contenus qui doivent être ajustés et complétés du Protocole ferroviaire annuel Vietnam - Chine.

VNA/CVN