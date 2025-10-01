Serbie : cinq blessés dans une fusillade à Belgrade

La fusillade a eu lieu vers 14H23 heure locale, selon le ministère serbe de l'Intérieur. Les blessés ont été transportés au service d'urgence du Centre clinique universitaire de Serbie (UKCS) pour y être soignés. "L'un des patients souffrant de blessures graves a été admis en salle d'opérations sous réanimation, tandis que les autres sont en phase de diagnostic et de soins", selon l'annonce de l'UKCS. La police a bouclé la zone et lancé une vaste chasse à l'homme pour retrouver le tireur. Une enquête a été ouverte sur cette affaire, et l'identité des victimes n'a pas été révélée par les autorités.

Xinhua/VNA/CVN