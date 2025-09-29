Un léger séisme frappe la province de Quang Ngai

Un séisme de magnitude 3,6 a frappé la commune de Mang But, province de Quang Ngai, le 29 septembre au matin, selon le Centre d'alerte aux séismes et aux tsunamis de l'Institut de géophysique.

>> Des séismes se succèdent à Kon Plong, province de Kon Tum

>> Un séisme de magnitude 4,2 frappe la province de Kon Tum

>> Séisme : messages de sympathie du Vietnam au Myanmar at à la Thaïlande

Photo : VNA/CVN

Le séisme s'est produit à 9h54, l'épicentre se trouvant à environ 8,1 kilomètres de profondeur.

Le 11 septembre, la région avait également été frappée par un séisme de magnitude 4,5, classé comme risque de catastrophe de niveau 1.

Nguyên Xuân Anh, directeur du Centre d'alerte aux séismes et aux tsunamis, a déclaré que depuis 2021, des centaines de séismes ont été enregistrés à Quang Ngai (principalement dans le district de Kon Plong, ancienne province de Kon Tum), certains provoquant des secousses généralisées. Le séisme le plus puissant a eu lieu le 28 juillet 2024 à midi, avec une magnitude de 5,0, précédé d'un autre de magnitude 4,7 le 23 août 2022.

Il a déclaré que les tremblements de terre provoqués sont à l'origine des secousses sismiques observées dans l'ancienne province de Kon Tum ces dernières années. Des études préliminaires montrent que les tremblements de terre dans cette zone devraient se poursuivre, même s'il est peu probable que leur magnitude dépasse 5,5.

Cependant, des recherches plus approfondies sont nécessaires de toute urgence pour mieux évaluer l'activité sismique dans la région, a-t-il souligné.

VNA/CVN