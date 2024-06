Hô Chi Minh-Ville parmi les 20 meilleures villes gastronomiques au monde

Photo : TT/CVN

Bénéficiant d'une gamme de goûts, la cuisine vietnamienne ne fait jamais de compromis sur la saveur, ce qui signifie que les gourmands du monde entier peuvent en goûter le meilleur lors de leur visite à Hô Chi Minh-Ville, écrit l'article.

Selon le média britannique, au-delà des stands de nourriture dans la rue et des marchés animés vendant du banh mi, des escargots, des brisures de riz et des ragoûts d'abats se trouvent une poignée de restaurants Bib Gourmand et étoilés Michelin servant des versions créatives de plats classiques. Cependant, le plat de loin le plus mentionné dans l’enquête de TimeOut était le pho, un type de soupe de nouilles au bœuf ou au poulet.

Cet plat vietnamien que l'on peut trouver dans toute la ville est généralement fortement garnie de basilic, de coriandre, de piment et de sauce hoisin, a partagé TimeOut.

VNA/CVN