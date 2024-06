Michelin dévoile sa sélection Bib Gourmand 2024 pour Hanoï et Hô Chi Minh-Ville

Photo : Michelin - Man Moi/CVN.

La sélection de cette année, qui concerne 18 à Hanoï (dont 5 nouveaux) et 24 à Hô Chi Minh-Ville (dont 8 nouveaux), précède la publication du guide Michelin 2024 pour Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang.

Cette édition marque une augmentation significative par rapport à la première, qui comprenait 29 candidatures. Les restaurants Bib Gourmand de Dà Nang, le dernier-né vietnamien de la liste, seront dévoilés le 27 juin lors de la cérémonie du Guide Michelin à Hô Chi Minh-Ville.

Le prix Bib Gourmand (Favoris des inspecteurs pour une cuisine de qualité à prix modérés), symbolisé par le bonhomme Michelin, récompense des établissements de restauration de la sélection du Guide Michelin qui se distinguent par des offres au meilleur rapport qualité-prix.

Photo : VNA/CVN

La sélection 2024 de Hanoï et Hô Chi Minh-Ville représente sept cuisines : vietnamienne, nouilles, européenne contemporaine, cuisine de rue, végétarienne, cantonaise et latino-américaine. Cette gamme diversifiée met en valeur la riche scène culinaire des deux villes, où des plats de qualité sont accessibles à des prix raisonnables.

À Hanoi, les nouveaux venus incluent Bún Chả Chan, célèbre pour son bun cha traditionnel et autres plats, Luk Lak qui revisite la cuisine vietnamienne, et Miến Lươn Đông Thịnh réputé pour ses plats à base d’anguille, Mr Bảy Miền Tây et Phở Khôi Hói.

À Hô Chi Minh-Ville, des adresses telles que Bánh Xèo 46A (spécialisée dans les Bánh Xèo - crêpes), Bún Bò Huế 14B (connue pour sa soupe de nouilles au bœuf), et Mặn Mòi, Nhà Tú, Tiệm Cơm Thố Chuyên Ký, Vị Quê Kitchen et Sol Kitchen & Bar enrichissent la liste.

Bib Gourmand et Michelin Selected

La sélection 2024 du Guide Michelin pour Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, comprenant des étoiles Michelin et des récompenses spéciales, sera annoncée le 27 juin lors d’une cérémonie à Hô Chi Minh-Ville.

Gwendal Poullennec, directeur international des Guides Michelin, a commenté que les restaurants sélectionnés pour le guide 2024 sont "un message aux gourmets, les invitant à découvrir le charme, la qualité et la variété infinie de la cuisine vietnamienne". Ce sont tous des restaurants qui proposent des expériences culinaires authentiques à des prix attractifs.

En 2023, le guide Michelin a été lancé pour la première fois au Vietnam, honorant 103 restaurants standards à Hanoi et Hô Chi Minh-Ville, dont quatre - Gia, Hibana by Koki et Tam Vi à Hanoi, et Anan Saigon à Hô Chi Minh-Ville - ont reçu une prestigieuse étoile Michelin.

Le statut accordé à ces restaurants élèvera la cuisine vietnamienne à des niveaux encore plus élevés dans le monde entier. Ils ont reçu la prestigieuse étoile du célèbre guide français pour offrir une cuisine de haute qualité et des expériences culinaires exceptionnelles.

Vingt-neuf établissements dont 13 à Hanoï et 16 à Hô Chi Minh-Ville se sont vu décerner un Bib Gourmand . Sur les 29 établissements Bib Gourmand, plus de la moitié proposent de la gastronomie vietnamienne ou de la cuisine de rue.

De plus, 70 autres restaurants (32 à Hanoi et 38 à Hô Chi Minh-Ville) ont également rejoint la sélection du guide Michelin Hanoï et Hô Chi Minh-Ville 2023, connus sous le nom de restaurants Michelin Selected.

VNA/CVN