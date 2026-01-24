Sénégal : la réunion préparatoire de l’ONU sur l’eau attendue par la société civile

Des représentants d’ONG sénégalaises et internationales ont exprimé, vendredi 23 janvier à Dakar, leurs attentes à l’égard de la réunion préparatoire de haut niveau de la Conférence des Nations unies sur l’eau de 2026, prévue les 26 et 27 janvier à Diamniadio, près de la capitale sénégalaise.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"La réunion de haut niveau de Dakar est conçue pour être inclusive et collaborative. Elle aidera à susciter des idées novatrices et à initier des partenariats constructifs qui mèneront aux Emirats arabes unis et au-delà", a déclaré Abdoul Aziz Faye, coordonnateur de la Plateforme des organisations de la société civile de l'eau et de l'assainissement du Sénégal (POSCEAS), lors d'une conférence de presse.

Selon lui, les parties prenantes sont encouragées à contribuer activement tout au long des séances, afin que les différentes perspectives soient entendues et prises en compte durant les délibérations.

De son côté, Marie Bouyssé, chargée de plaidoyer à la Coalition Eau, un collectif d'environ 30 ONG françaises, a jugé que cette réunion de haut niveau était "une occasion stratégique de structurer des objectifs politiques et financiers ambitieux" et d'assurer le suivi des engagements pris lors de la Conférence de 2023. Elle a, en outre, recommandé aux décideurs de "reconnaître politiquement et institutionnellement la crise de l'eau" et de veiller à ce que les réflexions et engagements à venir s'inscrivent dans une approche fondée sur les droits humains. Tout en appelant au renforcement de la gouvernance mondiale de l'eau, elle a invité les gouvernements et les bailleurs de fonds à considérer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement comme des droits humains fondamentaux.

Xinhua/VNA/CVN