Ouverture du Salon international du secteur de l’eau - Vietwater 2025

Le 22 octobre, dans le quartier de Tân Bình à Hô Chi Minh-Ville, la société Informa Markets Vietnam, en collaboration avec les services concernés, a inauguré le Salon international sur l'industrie de l'eau, les technologies de filtration de l'eau et le traitement des eaux usées (Vietwater 2025), le plus grand événement annuel du secteur de l'eau au Vietnam.

Se déroulant du 22 au 24 octobre au Centre des conférences et des expositions de Saïgon (SECC), l'événement de cette année réunit plus de 400 entreprises nationales et internationales venues de 45 pays et territoires, présentant des technologies, des équipements et des solutions de pointe en matière d'approvisionnement en eau et de drainage, de filtration de l'eau, de traitement des eaux usées et d'environnement urbain durable.

Selon le comité d'organisation, Vietwater 2025 devrait accueillir plus de 11 000 visiteurs professionnels et experts du secteur, venus s'informer sur les tendances, développer la coopération et partager leurs connaissances. Vietwater 2025 propose également des salons spécialisés, notamment le salon sur l'environnement et les technologies de traitement des déchets (WETV) 2025 et celui de Flood Control & Disaster Management Vietnam (technologies de prévention des inondations et des catastrophes), offrant ainsi une vue d'ensemble du secteur de l'eau et de l'environnement.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture du salon, Ben Wong, directeur général d’Informa Markets au Vietnam, a souligné que : "Placé sous le thème +Gouvernance durable de l'eau dans la nouvelle ère+, Vietwater 2025 donne le ton à un dialogue régional constructif sur l'eau et au partage d'expériences pour naviguer dans la nouvelle ère de l'eau. Vietwater 2025 n'est pas seulement un salon professionnel, mais aussi un forum international important, reliant les parties prenantes du gouvernement, des entreprises, des organisations internationales à la communauté de la recherche et du développement, s'unissant pour une industrie de l'eau moderne, intelligente et respectueuse de l'environnement".

Perspectives du secteur de l'eau au Vietnam

Selon le rapport Vietnam’s Sector Spotlight Series de FiinRatings, le marché vietnamien de l'eau potable connaît de nombreux points positifs. Au cours des dix dernières années, la quantité d'eau potable commerciale a augmenté en moyenne de 6,3% par an et devrait continuer à croître de 5 à 7% par an jusqu'en 2030, grâce à la demande croissante des ménages, de l'industrie et du commerce.

Par ailleurs, le secteur de l'eau potable nécessite environ 38.000 milliards de dôngs (environ 1,6 milliard d’USD) de capitaux d'investissement d'ici 2030, mobilisés auprès des secteurs public et privé. Les instruments financiers verts, notamment les obligations vertes, sont considérés comme une solution durable pour répondre aux besoins de capitaux à long terme, tout en promouvant des projets d'infrastructures hydrauliques respectueux de l'environnement.

Il est à noter que l'efficacité opérationnelle du secteur reste stable et présente de faibles risques financiers: grâce au mécanisme de prix réglementé et aux caractéristiques de monopole naturel, les grandes usines de traitement des eaux des centres économiques et des zones industrielles garantissent de solides marges bénéficiaires, avec un ratio dette/EBITDA moyen d'environ 2,5 en 2023, témoignant d'un niveau de sécurité financière fiable.

Dans ce contexte, Vietwater 2025 n'est pas seulement un salon professionnel, mais aussi une plateforme reliant connaissances, technologies et finance, où entreprises, investisseurs et agences de gestion étatiques façonnent ensemble l'avenir du développement durable du secteur de l'eau au Vietnam.

Kyrielles d'activités phares

Parallèlement aux activités du salon, Vietwater 2025 propose également une série de séminaires et d'événements spécialisés, répartis sur les trois jours d’organisation. Parmi ceux-ci, on compte le colloque international de Vietwater 2025 sur le secteur de l'eau, placé sous le thème “La gestion durable de l'eau dans la nouvelle ère”, le colloque de WETV sur le thème “Technologies efficaces de traitement et de recyclage des déchets solides adaptées aux conditions du Vietnam”, celui sur “L'économie circulaire dans le secteur de l'eau”, la série de séminaires techniques Vietwater 2025, le programme de mise en relation d'entreprises (B2B Matching), le concours de hackathon sur l'eau…

Selon le comité d'organisation, les points forts de Vietwater 2025 sont l'espace d'exposition international, avec la présence de stands internationaux venus d'Allemagne, de Suisse, du Japon, de Singapour, de Chine et de Taïwan (Chine), ainsi que des activités expérimentales et de réseautage visant à promouvoir l'échange de connaissances, à développer les partenariats et à se tenir au courant des dernières tendances du secteur.

Texte et photos : Tân Dat/CVN