Commerce et développement : trois recommandations du Vietnam à la CNUCED16

Lors de la 16 e session de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED16), placée sous le thème "Façonner l'avenir : stimuler la transformation économique pour un développement équitable, inclusif et durable", la vice-ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Nguyên Minh Hang, a formulé trois recommandations politiques clés.

Ces propositions visent à catalyser les efforts internationaux en faveur d'une transformation économique globale, résiliente et inclusive, avec le commerce comme pilier central, s'inscrivant dans le cadre du débat général tenu le 21 octobre, à Genève.

Photo : VNA/CVN

La première recommandation du Vietnam préconise une intensification de la coopération et une réforme audacieuse des institutions commerciales et financières mondiales afin de les rendre plus ouvertes, équitables et inclusives, capables de s'adapter aux mutations profondes actuelles tout en intégrant pleinement la voix des pays en développement.

La deuxième insiste sur le renforcement de la résilience de ces nations par un soutien financier et technologique accru, la promotion de l'égalité des sexes et une participation élargie des petites et moyennes entreprises aux chaînes de valeur mondiales.

Enfin, la troisième recommandation vise à encourager une double transition vers l'économie verte et numérique, en positionnant le commerce et l'investissement comme des leviers pour la réduction des émissions, l'économie circulaire et l'innovation, tout en garantissant des normes de durabilité inclusives qui ne deviennent pas des entraves pour les pays en développement.

La vice-ministre Nguyên Minh Hang a souligné que le monde se trouve à un carrefour de transformations économiques, technologiques et géopolitiques. Le contexte commercial mondial est de plus en plus fragmenté et imprévisible, ce qui affecte profondément les pays en développement.

Dans cette conjoncture, l'économie vietnamienne a démontré une remarquable résilience face aux chocs extérieurs, affichant une croissance élevée estimée à environ 8%, se classant ainsi parmi les plus fortes de la région et du monde. Pour maintenir cette trajectoire, le Vietnam poursuit activement ses réformes, notamment la refonte de son cadre juridique, l'encouragement du secteur économique privé, la promotion de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique, ainsi qu'une intégration internationale approfondie.

Au cours de la conférence, les intervenants ont unanimement reconnu qu'un commerce équitable, transparent et inclusif constitue un moteur essentiel pour stimuler la croissance, créer des emplois et réduire les disparités de développement entre les nations. Plusieurs pays ont mis en lumière le rôle central de la CNUCED dans l'accompagnement des nations pour l'élaboration de politiques commerciales durables, l'attraction d'investissements responsables, le transfert de technologie et la conversion de la dette en un outil de développement.

Un appel général a été lancé pour une réforme du système multilatéral, une coordination accrue et des actions concrètes afin que le commerce mondial devienne un véritable moteur de paix, de prospérité et de développement durable.

En marge de la conférence, la vice-ministre vietnamienne Nguyên Minh Hang a tenu plusieurs rencontres bilatérales. Elle s'est entretenue avec Qais Bin Mohammed Al Yousef, ministre omanais du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des investissements ; Namgyal Dorji, ministre bhoutanais de l'Industrie, du Commerce et de l'Emploi; Alexandre Fasel, secrétaire d'État suisse aux Affaires étrangères; Steven Collet, vice-ministre néerlandais des Affaires étrangères ; Stephan Mergenthaler, directeur général du Forum économique Mondial (WEF) ; et Dominic Gorecky, directeur de la Swiss Smart Factory et membre du conseil d'administration et partenaire du Switzerland Innovation Park Biel/Bienne.

Lors de ces échanges, les partenaires ont exprimé leur admiration pour le développement remarquable du Vietnam, désormais reconnu comme un pays à revenu intermédiaire affichant l'une des croissances les plus rapides en Asie du Sud-Est. Ils ont également salué la contribution du Vietnam aux efforts mondiaux visant à relever les défis du changement climatique, de la transition verte, et à stimuler de nouveaux moteurs de croissance tels que la technologie et l'innovation.

Un consensus a été atteint pour renforcer le dialogue et la coopération dans des domaines d'intérêt mutuel, notamment : l'innovation, la finance verte, la propriété intellectuelle, ainsi que l'échange d'expériences pour la création et le développement de centres financiers internationaux au Vietnam.

La vice-ministre Nguyên Minh Hang a réaffirmé l'importance des relations bilatérales avec ces partenaires, sollicitant la poursuite du partage d'expériences et l'envoi d'experts pour soutenir le Vietnam dans sa transformation numérique, l'application des sciences et technologies, et le renforcement de ses capacités face aux catastrophes naturelles et au changement climatique.

Elle a spécifiquement invité la Suisse à continuer d'appuyer le Vietnam dans sa nouvelle phase de développement, en se concentrant sur l'éducation, l'innovation, la science et la technologie, ainsi que l'établissement de centres financiers internationaux à Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, des domaines où la Suisse excelle mondialement.

Dans ses échanges avec le ministre omanais du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des investissements, la vice-ministre Nguyên Minh Hang a souligné que le Vietnam met activement en œuvre les points discutés lors des consultations politiques tenues entre les deux pays en septembre 2025 à Oman. Elle a appelé Oman à renforcer ses investissements au Vietnam, à soutenir le lancement des négociations d'un accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), et à organiser prochainement le Comité mixte sur l'économie bilatérale.

Lors de sa rencontre avec le ministre bhoutanais de l'Industrie, du Commerce et de l'Emploi, les deux parties ont discuté des mesures concrètes pour mettre en œuvre les résultats significatifs obtenus lors de la visite du Roi et de la Reine du Bhoutan au Vietnam en août 2025. Elles ont convenu d'intensifier les échanges commerciaux, la coopération touristique, les échanges culturels et les contacts entre les peuples.

Au cours de sa réunion avec le vice-ministre néerlandais des Affaires étrangères, la vice-ministre Nguyên Minh Hang a proposé aux deux parties de continuer à explorer les moyens d'approfondir et de rendre leurs relations bilatérales plus substantielles et efficaces, en vue d'atteindre de nouveaux sommets. Elle a également demandé aux Pays-Bas de ratifier rapidement l'Accord de protection des investissements Vietnam - Union européenne (EVIPA) et de plaider en faveur de la levée rapide par l'Union européenne de la "carte jaune" concernant la pêche illégale, non déclarée et non réglementée pour le Vietnam.

Lors de la discussion avec le WEF, la vice-ministre vietnamienne a salué et apprécié la coopération du WEF dans la préparation du Forum économique d'automne, qui se tiendra à Hô Chi Minh-Ville en novembre prochain. Elle a invité le WEF à poursuivre sa collaboration et son soutien au Vietnam pour promouvoir le développement économique fondé sur la science, la technologie et l'innovation, le développement du secteur privé, la production intelligente et l'attraction d'investissements de haute qualité.

