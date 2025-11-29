Sécurité nationale : rencontre entre le chef de la diplomatie chinoise et le conseiller du PM britannique

Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Wang, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et directeur du Bureau de la Commission centrale des affaires étrangères, a déclaré que la Chine et le Royaume-Uni devaient maintenir une communication stratégique, renforcer leur confiance mutuelle et accroître la coordination nécessaire.

La Chine espère que le Royaume-Uni considérera ses relations avec la Chine dans une perspective à long terme, adoptera une approche rationnelle et amicale à l'égard du développement de la Chine, suivra une politique positive et pragmatique vis-à-vis de la Chine et travaillera avec la Chine pour faire un pas l'un vers l'autre, aborder les questions directement et maintenir la coopération comme thème principal des relations bilatérales, a noté M. Wang.

Il a présenté en détail le principe et la position de la Chine sur les questions liées au Japon et a exprimé l'espoir de voir le Royaume-Uni continuer à adhérer au principe d'une seule Chine et à travailler avec la Chine pour préserver conjointement les résultats de la victoire de la Seconde Guerre mondiale.

M. Powell a pour sa part déclaré que le gouvernement travailliste britannique était disposé à développer une relation cohérente, à long terme et stratégique avec la Chine, et à renforcer encore davantage les dialogues réguliers avec la Chine à tous les niveaux.

Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur la crise ukrainienne et d'autres questions.

Xinhua/VNA/CVN