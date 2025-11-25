Ouverture de la 93e session de l'Assemblée générale d'Interpol au Maroc

Les travaux de la 93 e session de l'Assemblée générale de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) se sont ouverts, lundi 24 novembre à Marrakech, avec la participation de hauts responsables et chefs de police des 196 pays membres de l'organisation.

Photo : CTV/CVN

L'Assemblée générale, qui constitue l'organe de direction suprême d'Interpol et le plus grand rassemblement mondial de responsables des forces de l'ordre, offre aux États membres l'occasion de renforcer leurs liens et d'échanger leurs expériences.

Au cours de cette édition, qui se tiendra jusqu'au 27 novembre, les participants aborderont plusieurs sujets majeurs, notamment l'identification et le démantèlement des réseaux criminels transnationaux, la lutte contre les centres de fraude transnationaux, le renforcement des capacités opérationnelles mondiales d'Interpol et la promotion de la place des femmes dans les métiers de la police.

Le programme comprend également l'évaluation du projet pilote "Silver Notice" et le soutien à la ratification de la Convention des Nations unies sur la cybercriminalité. La session élira en outre les membres de la nouvelle Commission exécutive, l'organe chargé de définir les orientations d'Interpol entre les assemblées, et désignera le président qui succédera à l'actuel à la fin de son mandat.

Xinhua/VNA/CVN