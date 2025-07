Le ministre chinois des AE s'entretient avec le conseiller à la sécurité nationale du PM britannique

Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Wang, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et directeur du Bureau de la Commission centrale des affaires étrangères, a déclaré que sous la direction stratégique des dirigeants des deux pays, les relations sino-britanniques se sont engagées sur la voie de l'amélioration et du développement, répondant aux aspirations des peuples des deux pays et s'alignant ainsi sur l'air du temps.

Exprimant l'appréciation de la Chine pour la proposition britannique de développer des relations cohérentes, durables et mutuellement respectueuses entre les deux pays, M. Wang a déclaré que la Chine était prête à renforcer la communication stratégique et à étendre la coopération stratégique avec le Royaume-Uni dans une perspective plus large, à donner un nouvel élan aux relations bilatérales et à promouvoir conjointement la paix, la stabilité et la prospérité dans le monde.

M. Powell a exprimé la volonté du Royaume-Uni de renforcer le dialogue et la communication avec la Chine afin de construire un partenariat stable, pratique et à long terme.

Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur des questions d'actualité d'intérêt commun.

Xinhua/VNA/CVN