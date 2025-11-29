Léon XIV attendu à la mosquée bleue d'Istanbul

Le pape Léon XIV est attendu samedi 29 novembre à la mosquée bleue d'Istanbul, joyau emblématique de la ville et célèbre monument ottoman, au troisième jour de sa visite en Turquie.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Il s'agit de la première visite du pape américain dans un lieu de culte musulman depuis qu'il a succédé en mai à François, qui avait fait du dialogue avec l'islam un pilier de son pontificat.

Avec ce geste fortement symbolique, Léon XIV marche sur les pas de Benoît XVI qui s'y était recueilli en 2006, comme François en 2014 aux côtés du grand mufti d'Istanbul.

Mais contrairement à eux, il ne se rendra pas à Sainte-Sophie, ancienne basilique transformée en mosquée en 2020, à 300 m en face. Le pape François s'était dit "très affligé" par cette décision du président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan.

La mosquée de Sultanahmet, appelée mosquée bleue pour les faïences qui habillent ses murs, est l'une des principales attractions touristiques d'Istanbul. Composée de six minarets, elle fut construite au XVIIe siècle sur le site de l'ancien "palais sacré" des empereurs byzantins, sous le règne du sultan ottoman Ahmed Ier.

Dans la foulée, Léon rencontrera les chefs des Églises et des communautés chrétiennes puis participera à une prière à l'église patriarcale Saint-Georges avant de rejoindre le patriarche oecuménique Bartholomée Ier au palais patriarcal, sur les rives de la Corne d'or.

Les deux dirigeants spirituels doivent y signer une déclaration commune dont le contenu n'a pas été dévoilé.

La journée se conclura par une messe à la Volkswagen Arena d'Istanbul, une salle de spectacles où 4.000 fidèles sont attendus.

Vendredi 28 novembre, au deuxième jour de son premier voyage à l'étranger, le pape a appelé à l'unité et la fraternité entre chrétiens de différentes confessions lors de la célébration des 1.700 ans du Concile oecuménique de Nicée, un évènement fondateur pour le christianisme.

Après Paul VI (1967), Jean-Paul II (1979), Benoît XVI (2006) et François (2014), Léon est le cinquième pape à se rendre en Turquie.

De dimanche 30 novembre à mardi 2 décembre, il poursuivra son voyage avec une visite très attendue au Liban.

AFP/VNA/CVN